Тренер: Легкоатлетка Сидорова выступала на чемпионате мира на пике кризиса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу в квалификации турнира чемпионка Европы 2014 года Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, трижды не смогла взять планку на начальной высоте 4,50 метра. Эта же начальная высота не покорилась ей на чемпионате России, который прошел в Жуковском неделю назад.

«Кризисы бывают абсолютно у всех, очень жаль, что приходится переживать его именно сейчас. Сезон от этого получился скомканный, рваный какой-то, и пик пришелся именно на это время. До слез обидно, свое вчера поплакали. Теперь остается одно — глубокий вдох, эмоции в сторону и работать дальше», — сказала Абрамова.

«Выводы уже сделаны. Мы возвращаемся домой, сезон не закончен», — добавила она.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 14 августа.