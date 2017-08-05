Лесной набросился на судей

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Уже на второй день чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне случился судейский скандал с участием российских спортсменов, выступающих в качестве нейтральных участников.

Толкатель ядра Александр Лесной не смог квалифицироваться в финал соревнований, показав очень слабый результат 19,67 м. Для сравнения, румынский атлет Андрей Гаг прошел дальше с последним, 12-м показателем — 20,31 м. Лесной же опередил только шестерых участников из 32.

После соревнований россиянин обвинил судей в предвзятом отношении.

Согласно регламенту чемпионата мира, лишь 12 атлетов могут принять участие в финальном старте, и чтобы квалифицироваться, надо сдать норматив, который в этот раз составлял 20,75 м. К слову, только девять спортсменов смогли его превзойти, а остальных трех добрали по лучшему результату. Каждому участнику дается на выполнение норматива три попытки, и.

Лесному засчитали только одну, причем в остальных двух он толкнул ядро значительно дальше, но в официальных протоколах напротив его фамилии стоит крестик.

Следует также отметить, что явные нарушения — такие как заступ — видны любому зрителю невооруженным взглядом, однако на то они и технические виды, что, помимо простых правил, есть еще и более сложные, в которых досконально разбираются эксперты и сами спортсмены.

Лесному не засчитали первую и третью попытки, в которых не было явного заступа, но, по мнению судей он их выполнил с техническими нарушениями.

После завершения квалификационных соревнований российский спортсмен очень эмоционально прокомментировал итог.

«Судья — урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил.

Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию на 100%. Сделал ее, подошел к метателю диска Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь — крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен — там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю — за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него. Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была — и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил, — приводит слова Лесного «Р-Спорт».

Реакция Всероссийской федерации легкой атлетики была незамедлительной (ВФЛА). Начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова сразу же объявила, что подаст протест на судейство.

«Я сейчас подаю протест, мы об этом официально заявили. После этого должны разрешить посмотреть видео, о чем я попросила. Также хотим объяснения судей, в чем были ошибки Лесного.

Возможно, они и были. В первой попытке флаг поднялся немедленно. То ли был заступ, нужно смотреть видео. Все-таки судьи тут высокого уровня, им нет смысла кого-то засуживать. Обычно судьи немедленно поднимают флаг, когда явные нарушения, — заявила она агентству «Р-Спорт».

Следует сразу оговориться, что, несмотря на лишение ВФЛА членства в международной организации, россияне имеют те же права, что и любые другие атлеты, выступающие под флагами своих стран. Орлова как раз наделена такими полномочиями, так как является официальным представителем нейтральных спортсменов на чемпионате.

Все шло к тому, что мог разгореться настоящий скандал на турнире такого высокого уровня и поставить под удар репутацию организаторов.

Правда, позднее Орлова вышла к журналистам и объявила об отмене подачи протеста, так как на просмотре видео убедилась, что две попытки действительно были выполнены не по правилам.

«Посмотрели видео, поговорили с арбитрами. Лесной допустил техническую ошибку — это называется «отрыв ядра от шеи» и «отведение локтя».

Иными словами, толчок превращается в бросок. Жаль, но ошибка была, мы ее увидели на записи. Таким образом, смысла подавать официальный протест не было, — заключила Орлова.

Теперь российским болельщикам остается только сожалеть о том, что Лесной не смог справиться с волнением и допустил обидные технические ошибки. Личный рекорд спортсмена составляет внушительные 21,40 м, а в этом году на внутрироссийских соревнованиях в Адлере он толкал ядро на 21,36.