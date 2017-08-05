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Как правило, утром чемпионаты мира проходят в будничном режиме. Медали разыгрываются вечером, поэтому спортсмены особенно не общаются. Если проходят в финал — берегут энергию и эмоции на него. Проваливают квалификацию — говорить особенно нечего. Но 29-летний толкатель ядра зажег.

Первую и третью попытку судьи ему не засчитали. А во второй он отправил снаряд на 19,67 м. Для попадания в финал нужно было толкать на 20,55 м. В этом сезоне Александр уже делал это, а его личный рекорд и вовсе — 21,40 м.

— У меня нет слов, — признался Лесной. Мы подумали, что он так недоволен собой. Однако Александр имел в виду совсем другое.

— Я в шоке от работы судьи, — продолжил он. — Просто ни за что поставил мне два крестика. Я очень хорошо выполнил первую попытку, без всяких заступов, но ее не засчитали. Судья — урод полный. Я бы с ней прошел квалификацию на 100 процентов. Даже на табло смотреть не стал, был уверен, что все нормально. Пошел к Виктору Бутенко, который мне подсказывал с трибун. Он подтвердил, что ядро улетело за 20,75 м. Потом поворачиваюсь и вижу крестик.

— Вы сразу к судье?

— Конечно.

Цитата Начал узнавать, что случилось. Он молчит. Не сдержался, стал кричать на него. У меня же ни заступа, ни еще чего-то не было. Все чисто! А он мне потом и третью попытку не засчитал. Просто морально убил!

— Нужно подавать протест?

— Надо было делать это сразу после того, как мне не засчитали попытку. Настаивать на том, чтобы измерили ее. Но я вместо этого ушел к Бутенко, потому что даже не сомневался, что все нормально. В общем, слов нет. Свинство полное!

Чуть позже прошла информация, что начальник спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), официальный представитель российских спортсменов, выступающих в Лондоне под нейтральным флагом Елена Орлова все-таки подала протест.

В ожидании решения я позвонил Александру Синицыну — тренеру Лесного.

— К сожалению, не смотрел квалификацию, — признался наставник. — Возвращаюсь со Спартакиады из Майкопа в Краснодар. С Александром тоже еще не общался. Но про некорректное судейство уже слышал. Обсуждать это пока не могу. Нужно внимательно посмотреть запись.

— Речь об отрыве снаряда от шеи. Это вообще типичная для Лесного ошибка?

— В правилах толкания ядра четкого прописано: снаряд нельзя отрывать на старте движения. То есть, за линию плеч ядро уходить не должно. Но когда в финальной стадии спортсмен отворачивается в сторону толчка — это не отрыв! Александр выступал на чемпионатах Европы, мира — все было нормально. Правила он знает.

— Вроде бы, подан протест.

— Будем надеяться, разберутся. У них ведь судят далеко не профессионалы. Учителя физкультуры или обычные любители легкой атлетики, прошедшие курсы. Ускоренные.

— И даже на чемпионате мира?

— Да.

А вскоре подоспела неутешительная информация от Орловой. После изучения видеоповтора и разговора с судьями подавать протест она передумала.

— Был отрыв ядра от шеи и отведение локтя, — объяснила Елена. — Таким образом, толчок превращается в бросок. Это нарушение.

Цитата Подавать протест — бессмысленно.

На этом история выступления Александра Лесного в Лондоне-2017 и закончилась.

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.