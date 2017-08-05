Загорулько: Мы приняли их условия, надо терпеть и выступать

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Заслуженный тренер России и СССР по легкой атлетике Евгений Загорулько, наставник олимпийских чемпионов Андрея Сильнова и Елены Елесиной, призвал не критиковать неудачно выступивших на чемпионате мира россиян.

— Могу сказать одно. Задачи выступления на чемпионате мира для наших спортсменов и тренеров в этом году не ставилось, — начал он. -Изначально план свертывался только для участия в чемпионате России. А Лондон в силу известных обстоятельств случился на авось для очень многих ребят. И поэтому судить наших спортсменов сегодня рано.

Лучше разобраться, почему так мало атлетов выполнили нормативы.

— Как объясните неудачи Анжелики Сидоровой?

— Высокий личный результат не дает основания побеждать на всех соревнованиях.

— Сидорова была не единственной, кто провалился в квалификации. В том же секторе олимпийская чемпионка Дженнифер Сур не смогла взять 4.55, а чемпион Рио в прыжках в длину Джефф Хендерсон также не прошел в финал.

— Я бы не стал сравнивать этих спортсменов. Во-первых, американцы — олимпийские чемпионы, а Сидорова — нет. Однако она квалификационный результат должна была показывать, как и они. Но это индивидуальные виды, и у каждого свои причины.

Не исключено, что американцы были слишком самонадеянны, а у Сидоровой были хорошо известные обстоятельства, и вся эта нервотрепка с допуском не могла пройти бесследно.

— Как вы прокомментируете то, что ИААФ запретила наших спортсменам демонстрировать российскую символику в любом проявлении — даже в мелких аксессуарах?

— Надо выступать и молчать.

Мы приняли те условия игры, которые нам предложили, и теперь надо делать свое дело и думать о своем поведении в секторе.

Член президиума ВФЛА Михаил Бутов отметил, что Сидорова находится в процессе привыкания к новым шестам.

— Что же произошло с Анжеликой в секторе?

— Совсем точный ответ знают сама спортсменка и ее тренер, и чтобы иметь полную картину произошедшего, то надо находиться там в секторе. Но Анжелика сама говорила, что они с тренером опробовали новые более жесткие шесты, которые позволяют работать на больших высотах. Но что-то видимо не сложилось. Мы уже видели, что неудачные попытки на начальной высоте были и на чемпионате России в Жуковском. То же самое повторилось и здесь.

Хотя чемпионат мира — это не место для каких-то экспериментов, но с другой стороны, как мы можем запрещать тренеру и спортсмену стремиться к лучшему?

Если речь идет именно о шестах, то это желание продвинуться в результатах и выйти на следующий уровень.

Также нельзя исключать и психологических факторов. Долго не выступать на 60-тысячной арене тоже непросто.

— Зато успешно преодолел квалификацию наш прыгун в длину Александр Меньков. Можем ли мы рассчитывать в этом виде на медаль?

— Я очень верю в него. Мне очень понравился прыжок Саши. Важно было не прыгнуть дальше всех, а показать необходимый результат. И мне понравилось, как он это сделал — как образцовый отличник, аккуратно и ровно на столько, на сколько нужно. И это было очень здорово, он сэкономил все свои эмоциональные силы к финалу.

Я в него верю, но боюсь сглазить. Поэтому, хоть у меня свой прогноз есть, но произносить его не буду.

— Кто представляет наибольшую опасность для Менькова?

— Я видел мало в этом году прыжков шведа Михела Торнеуса, но я хорошо знаю, как он их исполняет и на что способен. Поэтому я бы выделил его в финале. И конечно, южноафриканец Луво Маньонга — лидер сезона. Он подтверждает то, что он силен.

Вопрос только в одном: хватит ли у него нервов в финале? И в этом смысле, на мой взгляд, Меньков гораздо более устойчив в этом отношении.

Технические виды и так во многом зависят от психологии, а мужские прыжки в длину — особенная дисциплина. Не забываем о том, что после преодоления восьмиметровой дистанции было всего пять рекордсменов мира, и до сих пор рекорд очень долго держится. Так что, тут есть свои правила жизни.

— С чем связано то, что никто из наших спортсменов в беговых дисциплинах не выполнил норматив?

— Есть все-таки один человек — Сергей Шубенков. Но Сергей — отдельный случай и одна из наших больших надежд на медали на этом чемпионате. А в целом, да, больше никого нет.

Надо отметить, что проблемы в беговых видах у нас возникли не сегодня, а копились достаточно долго, причем в разных видах это проявлялось по-разному.

Во-первых, разрешение на выступление дали совсем немногим бегунам, и это как раз к слову о копившихся известных проблемах. А во-вторых, не было международной практики, что могло бы позволить, что называется, «набежать» результат. Самый яркий пример — Ксения Аксенова, у которой еще и травма случилась. Она ведь смогла, в конце концов, пробежать с нужным результатом, но было это на чемпионате страны, а для отбора на мировой форум было уже поздно (российский чемпионат проходил с 28-го по 30-е июля — «Газета.Ru»). Тут пример того, что не хватило количества стартов.

— Чемпионат России перенесли на более позднее время и, как следствие, уже на стало отбором в Лондон. Это произошло из-за совпадения изначальной даты проведения с авиасалоном МАКС, который проходил там же в Жуковском. Почему такое вообще произошло? Неужели нельзя было как-то по-другому решить эту ситуацию?

— Честно скажу, я бы воздержался от ответа на этот вопрос, потому что он частный. В этом есть своя логика, и она была уже официально озвучена — продлить сезон спортсменам и так далее…

Но есть более глобальный вопрос: для чего и для кого мы проводим такие соревнования, как чемпионат России?

Я уже много говорил на эту тему — и выступал, и писал статьи. После того, как мы ответим на этот вопрос, появится смысл обсуждать такие частности, как перенос чемпионата страны.