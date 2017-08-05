Загорулько: Мы приняли их условия, надо терпеть и выступать
Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько прокомментировал «Газете.Ru» провал прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой в первый день чемпионата мира в Лондоне, а член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов возложил большие надежды на прыгуна в длину Александра Менькова.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Заслуженный тренер России и СССР по легкой атлетике Евгений Загорулько, наставник олимпийских чемпионов Андрея Сильнова и Елены Елесиной, призвал не критиковать неудачно выступивших на чемпионате мира россиян.
— Могу сказать одно. Задачи выступления на чемпионате мира для наших спортсменов и тренеров в этом году не ставилось, — начал он. -Изначально план свертывался только для участия в чемпионате России. А Лондон в силу известных обстоятельств случился на авось для очень многих ребят. И поэтому судить наших спортсменов сегодня рано.
Лучше разобраться, почему так мало атлетов выполнили нормативы.
— Как объясните неудачи Анжелики Сидоровой?
— Высокий личный результат не дает основания побеждать на всех соревнованиях.
— Сидорова была не единственной, кто провалился в квалификации. В том же секторе олимпийская чемпионка Дженнифер Сур не смогла взять 4.55, а чемпион Рио в прыжках в длину Джефф Хендерсон также не прошел в финал.
— Я бы не стал сравнивать этих спортсменов.
Не исключено, что американцы были слишком самонадеянны, а у Сидоровой были хорошо известные обстоятельства, и вся эта нервотрепка с допуском не могла пройти бесследно.
— Как вы прокомментируете то, что ИААФ запретила наших спортсменам демонстрировать российскую символику в любом проявлении — даже в мелких аксессуарах?
— Надо выступать и молчать.
Мы приняли те условия игры, которые нам предложили, и теперь надо делать свое дело и думать о своем поведении в секторе.
Член президиума ВФЛА Михаил Бутов отметил, что Сидорова находится в процессе привыкания к новым шестам.
— Что же произошло с Анжеликой в секторе?
— Совсем точный ответ знают сама спортсменка и ее тренер, и чтобы иметь полную картину произошедшего, то надо находиться там в секторе. Но Анжелика сама говорила, что они с тренером опробовали новые более жесткие шесты, которые позволяют работать на больших высотах. Но
Хотя чемпионат мира — это не место для
Если речь идет именно о шестах, то это желание продвинуться в результатах и выйти на следующий уровень.
Также нельзя исключать и психологических факторов. Долго не выступать на 60-тысячной арене тоже непросто.
— Зато успешно преодолел квалификацию наш прыгун в длину Александр Меньков. Можем ли мы рассчитывать в этом виде на медаль?
— Я очень верю в него. Мне очень понравился прыжок Саши. Важно было не прыгнуть дальше всех, а показать необходимый результат. И мне понравилось, как он это сделал — как образцовый отличник, аккуратно и ровно на столько, на сколько нужно. И это было очень здорово, он сэкономил все свои эмоциональные силы к финалу.
Я в него верю, но боюсь сглазить. Поэтому, хоть у меня свой прогноз есть, но произносить его не буду.
— Кто представляет наибольшую опасность для Менькова?
— Я видел мало в этом году прыжков шведа Михела Торнеуса, но я хорошо знаю, как он их исполняет и на что способен. Поэтому я бы выделил его в финале. И конечно, южноафриканец Луво Маньонга — лидер сезона. Он подтверждает то, что он силен.
Вопрос только в одном: хватит ли у него нервов в финале? И в этом смысле, на мой взгляд, Меньков гораздо более устойчив в этом отношении.
Технические виды и так во многом зависят от психологии, а мужские прыжки в длину — особенная дисциплина. Не забываем о том, что после преодоления восьмиметровой дистанции было всего пять рекордсменов мира, и до сих пор рекорд очень долго держится. Так что, тут есть свои правила жизни.
— С чем связано то, что никто из наших спортсменов в беговых дисциплинах не выполнил норматив?
— Есть
Надо отметить, что проблемы в беговых видах у нас возникли не сегодня, а копились достаточно долго, причем в разных видах это проявлялось
— Чемпионат России перенесли на более позднее время и, как следствие, уже на стало отбором в Лондон. Это произошло
— Честно скажу, я бы воздержался от ответа на этот вопрос, потому что он частный. В этом есть своя логика, и она была уже официально озвучена — продлить сезон спортсменам и так далее…
Но есть более глобальный вопрос: для чего и для кого мы проводим такие соревнования, как чемпионат России?
Я уже много говорил на эту тему — и выступал, и писал статьи. После того, как мы ответим на этот вопрос, появится смысл обсуждать такие частности, как перенос чемпионата страны.
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