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5 августа 2017, 14:33 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

Ольга Рыпакова с первого места квалифицировалась в финал чемпионата мира в Лондоне

Олимпийская чемпионка в тройном прыжке казахстанка Ольга Рыпакова с первого места квалифицировалась в финал чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причем для этого казахстанской спортсменке потребовалась всего одна попытка. Увеличить
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Причем для этого казахстанской спортсменке потребовалась всего одна попытка. Рыпакова показала лучший результат в квалификации, прыгнув на 14,57 метра.

Другая представительница Казахстана — Мария Овчинникова выступила менее успешно. В своей лучшей попытке она прыгнула на 13,18 метра и с этим результатом заняла последнее, 26-е место в квалификации.

Финал в тройном прыжке у женщина состоится 7 августа.

Добавим, что Рыпакова стала олимпийской чемпионкой именно на Играх-2012 в Лондоне.

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