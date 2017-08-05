Ольга Рыпакова с первого места квалифицировалась в финал чемпионата мира в Лондоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Причем для этого казахстанской спортсменке потребовалась всего одна попытка. Рыпакова показала лучший результат в квалификации, прыгнув на 14,57 метра.

Другая представительница Казахстана — Мария Овчинникова выступила менее успешно. В своей лучшей попытке она прыгнула на 13,18 метра и с этим результатом заняла последнее, 26-е место в квалификации.

Финал в тройном прыжке у женщина состоится 7 августа.

Добавим, что Рыпакова стала олимпийской чемпионкой именно на Играх-2012 в Лондоне.