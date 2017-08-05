ВФЛА не будет оспаривать результат выступления легкоатлета Лесного на ЧМ
МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Судьи не повлияли на результат выступления россиянина Александра Лесного в квалификации чемпионата мира в толкании ядра, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет подавать протест. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.
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Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не квалифицировался в решающую стадию соревнований. В своей лучшей попытке он толкнул ядро на 19,67 м, заняв итоговое 26-е место. Квалификационный норматив для выхода в финал составлял 20,75 м. После неудачи спортсмен заявил журналистам, что его невыход в финал был связан с некорректным судейством.
«Нет, протест подавать не будем, это техническая ошибка спортсмена. Спортсмен перенервничал, совершил две ошибки. Та попытка, которая была засчитана, оказалась не очень далекой, к сожалению. Такое бывает», — сказала Орлова.
Чемпионат мира, который проходит в Лондоне, завершится 14 августа.
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