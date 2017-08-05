Толкатель ядра Лесной назвал судью на ЧМ уродом и заявил, что тот его засудил

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Из трех попыток Лесного, который выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе, только вторая оказалась результативной. С результатом 19,67 метра он занял лишь 26-е место и не вышел в финал.

«Судья — урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Сделал ее, подошел к (метателю диска) Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь — крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен — там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю — за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него», — рассказал Лесной журналистам.

«Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была — и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил», — продолжил спортсмен.