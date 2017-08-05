Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30595428/
5 августа 2017, 13:28 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Толкатель ядра Лесной назвал судью на ЧМ уродом и заявил, что тот его засудил

ЛОНДОН, 5 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский толкатель ядра Александр Лесной заявил, что судья, обслуживавший квалификационные старты на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, несправедливо не засчитал ему две попытки.

Российский толкатель ядра Александр Лесной заявил что судья обслуживавший квалификационные старты на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне несправедливо не засчитал ему две попытки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из трех попыток Лесного, который выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе, только вторая оказалась результативной. С результатом 19,67 метра он занял лишь 26-е место и не вышел в финал.

«Судья — урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Сделал ее, подошел к (метателю диска) Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь — крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен — там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю — за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него», — рассказал Лесной журналистам.

«Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была — и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил», — продолжил спортсмен.

Лесной добавил, что «протест уже поздно подавать». «Сразу после попытки надо было, но я-то был уверен, что там все хорошо — и ушел, не посмотрел, сколько поставили. А надо было сразу перемеривать. В общем, слов сейчас нет, свинство полное», — заключил россиянин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

ВФЛА не будет оспаривать результат выступления легкоатлета Лесного на ЧМ

ВФЛА не будет оспаривать результат выступления легкоатлета Лесного на ЧМ

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Судьи не повлияли на результат выступления россиянина Александра Лесного в квалификации чемпионата мира в толкании ядра, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет подавать протест. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»