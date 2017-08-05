Толкатель ядра Лесной назвал судью на ЧМ уродом и заявил, что тот его засудил
ЛОНДОН, 5 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский толкатель ядра Александр Лесной заявил, что судья, обслуживавший квалификационные старты на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, несправедливо не засчитал ему две попытки.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Из трех попыток Лесного, который выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе, только вторая оказалась результативной. С результатом 19,67 метра он занял лишь 26-е место и не вышел в финал.
«Судья — урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Сделал ее, подошел к (метателю диска) Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь — крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен — там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю — за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него», — рассказал Лесной журналистам.
«Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была — и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил», — продолжил спортсмен.
Лесной добавил, что «протест уже поздно подавать». «Сразу после попытки надо было, но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter