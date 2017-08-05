ВФЛА подает протест на судейство из-за результата Лесного в квалификации ЧМ в Лондоне

Из трех попыток Лесного только вторая оказалась результативной. С результатом 19,67 метра он занял 26-е место и не вышел в финал. После выступления Лесной заявил, что «судья две попытки засудил, хотя первая попытка была хорошей». Спортсмен выступает в Лондоне в нейтральном статусе.

«Я сейчас подаю протест, мы об этом официально заявили, — сказала Орлова в телефонном разговоре. — После этого должны разрешить посмотреть видео, о чем я попросила. Также хотим объяснения судей, в чем были ошибки Лесного. Возможно, они и были. В первой попытке флаг поднялся немедленно. То ли был заступ, нужно смотреть видео. Все-таки судьи тут высокого уровня, им нет смысла кого-то засуживать. Обычно судьи немедленно поднимают флаг, когда явные нарушения».