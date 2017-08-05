ВФЛА подает протест на судейство из-за результата Лесного в квалификации ЧМ в Лондоне
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подает протест на судейство из-за результата российского толкателя ядра Александра Лесного в квалификации чемпионата мира в Лондоне, заявила агентству «Р-Спорт» начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.
Из трех попыток Лесного только вторая оказалась результативной. С результатом 19,67 метра он занял 26-е место и не вышел в финал. После выступления Лесной заявил, что «судья две попытки засудил, хотя первая попытка была хорошей». Спортсмен выступает в Лондоне в нейтральном статусе.
«Я сейчас подаю протест, мы об этом официально заявили, — сказала Орлова в телефонном разговоре. — После этого должны разрешить посмотреть видео, о чем я попросила. Также хотим объяснения судей, в чем были ошибки Лесного. Возможно, они и были. В первой попытке флаг поднялся немедленно. То ли был заступ, нужно смотреть видео.
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