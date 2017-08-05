Толкатель ядра Лесной считает, что стал на ЧМ жертвой нечестного судейства
ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион России в толкании ядра Александр Лесной в беседе с журналистами объяснил свой невыход в финал чемпионата мира в Лондоне нечестным судейством.
«У меня нет слов, — признался Лесной. — Я в шоке от работы судьи.
Я выполнил очень хорошую первую попытку, без всяких заступов, но судья мне ее не засчитал. Было все чисто, снаряд улетел за отметку норматива. Но судья решил иначе. И третью попытку, которая тоже была успешной, он тоже зарубил".
«Протест подавать поздно, потому что надо было сразу требовать переизмерения. Но я был один», — заметил спортсмен.
В своей лучшей попытке Лесной толкнул ядро на 19,67 м, заняв итоговое 26-е место.
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