Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30595238/
5 августа 2017, 12:59 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянин Лесной не вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в толкании ядра

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не квалифицировался в финал соревнований в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

В своей лучшей попытке Лесной толкнул ядро на 1967 м. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В своей лучшей попытке Лесной толкнул ядро на 19,67 м. В финал выходят атлеты, толкнувшие ядро за отметку 20,75 м, или 12 лучших спортсменов. Лесной занимает 13-е место и не сможет подняться выше, так как выполнил все три попытки.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

ВФЛА не будет оспаривать результат выступления легкоатлета Лесного на ЧМ

ВФЛА не будет оспаривать результат выступления легкоатлета Лесного на ЧМ

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Судьи не повлияли на результат выступления россиянина Александра Лесного в квалификации чемпионата мира в толкании ядра, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет подавать протест. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.
Еще 7 новостей  Все новости

"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона

Тренер: недостаток международной практики повлиял на результат легкоатлета Бутенко на ЧМ

Александр Кокорин: очень соскучился по сборной России

"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона

Тренер: недостаток международной практики повлиял на результат легкоатлета Бутенко на ЧМ