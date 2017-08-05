Борзаковский рассчитывал, что легкоатлетка Сидорова поборется за медали ЧМ в Лондоне
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский заявил агентству «Р-Спорт», что рассчитывал на то, что прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выйдет в финал чемпионата мира в Лондоне и будет бороться за медали.
В пятницу Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, не сумела взять высоту в 4,50 метра и не вышла в финал чемпионата мира.
«К сожалению, Анжелика Сидорова не попала в финал. Видимо, у нее были технические ошибки, которые ей еще предстоит разобрать с тренером. Мы очень рассчитывали, что Анжелика пройдет в финал и будет бороться за медали чемпионата мира. Но что есть — то есть», — сказал Борзаковский в телефонном разговоре.
Ранее Сидорова на чемпионате России не смогла с трех попыток преодолеть начальную для себя высоту — 4,55 м.
«Сидорова находится сейчас в хорошей форме, хоть и на чемпионате России не взяла эту планку, — отметил Борзаковский. — Если посмотреть по сезону, у нее все в порядке. Я думаю, что у Анжелики были технические проблемы, с шестами, а не проблемы физического состояния».
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