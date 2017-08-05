Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30594891/
5 августа 2017, 12:04 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Борзаковский рассчитывал, что легкоатлетка Сидорова поборется за медали ЧМ в Лондоне

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский заявил агентству «Р-Спорт», что рассчитывал на то, что прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выйдет в финал чемпионата мира в Лондоне и будет бороться за медали.

В пятницу Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, не сумела взять высоту в 4,50 метра и не вышла в финал чемпионата мира.

«К сожалению, Анжелика Сидорова не попала в финал. Видимо, у нее были технические ошибки, которые ей еще предстоит разобрать с тренером. Мы очень рассчитывали, что Анжелика пройдет в финал и будет бороться за медали чемпионата мира. Но что есть — то есть», — сказал Борзаковский в телефонном разговоре.

Ранее Сидорова на чемпионате России не смогла с трех попыток преодолеть начальную для себя высоту — 4,55 м.

«Сидорова находится сейчас в хорошей форме, хоть и на чемпионате России не взяла эту планку, — отметил Борзаковский. — Если посмотреть по сезону, у нее все в порядке. Я думаю, что у Анжелики были технические проблемы, с шестами, а не проблемы физического состояния».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Борзаковский: Легкоатлеты РФ готовы побеждать на чемпионате мира, статус им не мешает

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российские легкоатлеты готовы побеждать на чемпионате мира в Лондоне в любом статусе, выступление под нейтральным флагом им не помешает, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»