Борзаковский рассчитывал, что легкоатлетка Сидорова поборется за медали ЧМ в Лондоне

В пятницу Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, не сумела взять высоту в 4,50 метра и не вышла в финал чемпионата мира.

«К сожалению, Анжелика Сидорова не попала в финал. Видимо, у нее были технические ошибки, которые ей еще предстоит разобрать с тренером. Мы очень рассчитывали, что Анжелика пройдет в финал и будет бороться за медали чемпионата мира. Но что есть — то есть», — сказал Борзаковский в телефонном разговоре.

Ранее Сидорова на чемпионате России не смогла с трех попыток преодолеть начальную для себя высоту — 4,55 м.

«Сидорова находится сейчас в хорошей форме, хоть и на чемпионате России не взяла эту планку, — отметил Борзаковский. — Если посмотреть по сезону, у нее все в порядке. Я думаю, что у Анжелики были технические проблемы, с шестами, а не проблемы физического состояния».