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5 августа 2017, 12:03 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Борзаковский: Легкоатлеты РФ готовы побеждать на чемпионате мира, статус им не мешает

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российские легкоатлеты готовы побеждать на чемпионате мира в Лондоне в любом статусе, выступление под нейтральным флагом им не помешает, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Чемпионат мира, в котором российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, стартовал в пятницу.

«Российским легкоатлетам тяжело находиться в этой ситуации — выступать в нейтральном статусе. Но ребята уже столько прошли за эти два года, что они готовы к этому. Они готовы выступать и побеждать на чемпионате мира в любом статусе — будь это нейтральный статус или наш российский флаг. На физическую форму это не влияет», — сказал Борзаковский по телефону.

В пятницу россиянин Александр Меньков пробился в финал соревнований по прыжкам в длину, а Ольга Муллина — в финал турнира по прыжкам с шестом.

«В пятницу, конечно, порадовали Александр Меньков, Ольга Муллина. Будем надеяться, что у них все получится в финале. Медальные перспективы Муллиной сложно оценивать. Но в финале все возможно, Ольга будет бороться. Это чемпионат мира, где нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Не исключено, что Муллина, возможно, тоже поборется за медали, как и Саша Меньков», — отметил Борзаковский.
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Борзаковский рассчитывал, что легкоатлетка Сидорова поборется за медали ЧМ в Лондоне

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский заявил агентству «Р-Спорт», что рассчитывал на то, что прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выйдет в финал чемпионата мира в Лондоне и будет бороться за медали.
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