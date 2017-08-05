Борзаковский: Легкоатлеты РФ готовы побеждать на чемпионате мира, статус им не мешает

Чемпионат мира, в котором российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, стартовал в пятницу.

«Российским легкоатлетам тяжело находиться в этой ситуации — выступать в нейтральном статусе. Но ребята уже столько прошли за эти два года, что они готовы к этому. Они готовы выступать и побеждать на чемпионате мира в любом статусе — будь это нейтральный статус или наш российский флаг. На физическую форму это не влияет», — сказал Борзаковский по телефону.

В пятницу россиянин Александр Меньков пробился в финал соревнований по прыжкам в длину, а Ольга Муллина — в финал турнира по прыжкам с шестом.

«В пятницу, конечно, порадовали Александр Меньков, Ольга Муллина. Будем надеяться, что у них все получится в финале. Медальные перспективы Муллиной сложно оценивать. Но в финале все возможно, Ольга будет бороться. Это чемпионат мира, где нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Не исключено, что Муллина, возможно, тоже поборется за медали, как и Саша Меньков», — отметил Борзаковский.