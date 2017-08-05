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5 августа 2017, 11:53 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бегуны из Краснодара и Чувашии стали победителями Сибирского международного марафона

ОМСК, 5 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Андрей Лейман из Краснодарского края и чувашская спортсменка Ирина Юманова одержали победу в XXVIII Сибирском международном марафоне, который прошел в Омске. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнования.

Марафон прошел в Омске в 28-й раз. Увеличить
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Дистанцию в 42 км 195 метров бегуны преодолели за 2 часа 19 минут и 2 часа 39 минут соответственно. Вторые места заняли Максим Никольников из Екатеринбурга и Наталья Тарасова из Новосибирска.

Формат соревнований в этом году был существенно изменен. Были добавлены две дистанции — 3 км и 21,1 км, чтобы сделать марафон более доступным для любителей бега. Всего на стартовую линию в Омске в этом году вышли 5558 любителей бега.

Юманова в прошлом году стала серебряным призером Сибирского марафона, а Лейман завоевал серебро в 2013 году на чемпионате России по марафону.

Сибирский международный марафон, который проводится при поддержке правительства Омской области, входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Проводится с 1990 года.
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