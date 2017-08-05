В Лондоне начали с российского допинга
В британской столице стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Вы же забанены! Какой забег? — удивлялся руководитель
Мы нахмурились. Приготовились защищаться. Но пожилой дядя тут же добродушно засмеялся.
— Шутка!
Английский юмор, куда здесь без него.
На самом деле, журналисты здесь чуть ли не единственные россияне, которые не скрывают свою принадлежность. Коллеги по отношению к нам доброжелательны. Хотя некоторые смотрят на российские расцветки с подозрением. Оно и неудивительно. Этот чемпионат мира наверняка войдет в отечественную историю легкой атлетики, как самый необычный.
На трибунах «Олимпийского стадиона» нет никого из руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Нет главного тренера Юрия Борзаковского. Нет наших болельщиков на трибунах. Все спортсмены — в нейтральной форме. Те немногие личные тренеры, которые приехали в британскую столицу — тоже. Дикторам категорически запрещено даже произносить название нашей страны.
ПРИВЕТЫ ПРОШЛОГО
Больше того, турнир организаторы решили начать с пронзительной церемонии перераспределения медалей с чемпионатов мира в Осаке, Берлине, Тэгу и Москве. Напомним, что по итогам перепроверки
По
Понятно, что виноваты тут в первую очередь сами россияне. Но фон допинговой запущенности России поддерживать, видимо, будут, еще очень долго. Можно бесконечно жонглировать положительными пробами десятилетней давности, возвращая медали на церемониях открытия и закрытия крупных турниров и поддерживая таким способом огонь в печке, в которой догорает отечественная легкая атлетика. Но тем, чьи медали перераспределяют уже все равно. А те, кто
В СУББОТУ ФИНАЛ У МЕНЬКОВА
Первый день прошел для российских атлетов с переменным успехом. Чемпион мира-2013 в прыжках в длину Александр Меньков все сделал гроссмейстерски — с первой попытки справился с квалификацией и со спокойной душой пошел настраиваться на финал. Который уже в субботу.
А вот богатырь Виктор Бутенко с понурой головой шел по
Главное разочарование дня — Анжелика Сидорова. Чемпионка Европы-2014, имеющая в активе попытку на 4,85 м, не справилась со своей начальной высотой — 4,50 м. В отличие от Бутенко, хрупкая девушка нашла в себе силы пообщаться с прессой. Анжелика не стала сетовать на отсутствие флага, гулявший в секторе ветер и постоянные задержки попыток
А вот ее подруга по команде Ольга Муллина с третьей попытки преодолела заветные 4,55 м — и в воскресенье будет биться в финале.
— Как остальные наши выступили? — первым делом спросила Муллина. И только внимательно выслушав, поделилась своими впечатлениями.
— Шикарный стадион, тут все просто замечательно, — сообщила Ольга. — Заминка с 4,55 м произошла
— Как вам в Лондоне?
— Я пока еще не успела погулять. Завтра планирую посмотреть Тауэр,
— Каким было отношение в секторе со стороны соперниц?
— Все в порядке. Никаких косых взглядов. Наоборот все поздравили меня с выходом в финал.
— Кроме того, что вам нельзя носить российскую форму, какие ущемления на себе ощущаете?
— Абсолютно никаких. Чувствую себя очень хорошо.
— Сегодня вы подсказывали с Сидоровой друг другу. В финале ее не будет. Кто будет помогать вам там?
— Так мой личный тренер Михаил Кучеряну здесь. Так что в этом плане у меня все хорошо.
Владимир ИВАНОВ из Лондона.
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