В Лондоне начали с российского допинга

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— Вы же забанены! Какой забег? — удивлялся руководитель пресс-центра. Речь шла о соревнованиях для журналистов, которые традиционно проводятся на каждом крупном турнире.

Мы нахмурились. Приготовились защищаться. Но пожилой дядя тут же добродушно засмеялся.

— Шутка!

Английский юмор, куда здесь без него.

На самом деле, журналисты здесь чуть ли не единственные россияне, которые не скрывают свою принадлежность. Коллеги по отношению к нам доброжелательны. Хотя некоторые смотрят на российские расцветки с подозрением. Оно и неудивительно. Этот чемпионат мира наверняка войдет в отечественную историю легкой атлетики, как самый необычный.

На трибунах «Олимпийского стадиона» нет никого из руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Нет главного тренера Юрия Борзаковского. Нет наших болельщиков на трибунах. Все спортсмены — в нейтральной форме. Те немногие личные тренеры, которые приехали в британскую столицу — тоже. Дикторам категорически запрещено даже произносить название нашей страны.

Президент ИААФ Себастьян КОЭ. AFP 2017

ПРИВЕТЫ ПРОШЛОГО

Больше того, турнир организаторы решили начать с пронзительной церемонии перераспределения медалей с чемпионатов мира в Осаке, Берлине, Тэгу и Москве. Напомним, что по итогам перепроверки допинг-проб в употреблении запрещенных веществ был уличен целый ряд призеров. По большей части, увы, представителей нашей страны. И это здесь было очень «правильно» подано. По сути, чемпионат мира начался с того, что России показали ее нынешнее место в мировой легкоатлетической иерархии.

По какой-то неведомой причине церемонию награждения пострадавших в прошлые годы атлетов было решено растянуть сразу на четыре дня. Почему нельзя было сделать все в один — вопрос. Так вот, в первый день были награждены спортсмены только в тех дисциплинах, в которых медали потеряли исключительно российские спортсмены. А вот белорусскую и турецкую награды передадут в субботу и воскресенье. Все происходило при полном стадионе. Закончится турнир тем, что будут перераспределены награды ходоков на чемпионате мира-2009 на 20 км, где победил дисквалифицированный годами позже Валерий Борчин. Запоминается, как известно, первое и последнее.

Понятно, что виноваты тут в первую очередь сами россияне. Но фон допинговой запущенности России поддерживать, видимо, будут, еще очень долго. Можно бесконечно жонглировать положительными пробами десятилетней давности, возвращая медали на церемониях открытия и закрытия крупных турниров и поддерживая таким способом огонь в печке, в которой догорает отечественная легкая атлетика. Но тем, чьи медали перераспределяют уже все равно. А те, кто из-за этого страдают сейчас, могут лишь разводить руками. В форме нейтральных атлетов.

Виктор БУТЕНКО. Reuters

В СУББОТУ ФИНАЛ У МЕНЬКОВА

Первый день прошел для российских атлетов с переменным успехом. Чемпион мира-2013 в прыжках в длину Александр Меньков все сделал гроссмейстерски — с первой попытки справился с квалификацией и со спокойной душой пошел настраиваться на финал. Который уже в субботу.

А вот богатырь Виктор Бутенко с понурой головой шел по микст-зоне и делал вид, что ничего вокруг не слышит. Его итоговые 59,29 м в метании диска — это целых четыре метра до квалификации.

Главное разочарование дня — Анжелика Сидорова. Чемпионка Европы-2014, имеющая в активе попытку на 4,85 м, не справилась со своей начальной высотой — 4,50 м. В отличие от Бутенко, хрупкая девушка нашла в себе силы пообщаться с прессой. Анжелика не стала сетовать на отсутствие флага, гулявший в секторе ветер и постоянные задержки попыток из-за старта четвертьфиналов на 100 м. Она честно сказала: «Сама во всем виновата».

А вот ее подруга по команде Ольга Муллина с третьей попытки преодолела заветные 4,55 м — и в воскресенье будет биться в финале.

— Как остальные наши выступили? — первым делом спросила Муллина. И только внимательно выслушав, поделилась своими впечатлениями.

— Шикарный стадион, тут все просто замечательно, — сообщила Ольга. — Заминка с 4,55 м произошла из-за того, что после 4,50 м мы просто сидели и ждали в секторе минут 15. Наверное, судьи думали, что для прохода в финал может хватить и этой высоты. В результате мышцы остыли. Тут вечером прохладно.

— Как вам в Лондоне?

— Я пока еще не успела погулять. Завтра планирую посмотреть Тауэр, Биг-Бен. Мы же живем очень близко — только дорогу перейти.

— Каким было отношение в секторе со стороны соперниц?

— Все в порядке. Никаких косых взглядов. Наоборот все поздравили меня с выходом в финал.

— Кроме того, что вам нельзя носить российскую форму, какие ущемления на себе ощущаете?

— Абсолютно никаких. Чувствую себя очень хорошо.

— Сегодня вы подсказывали с Сидоровой друг другу. В финале ее не будет. Кто будет помогать вам там?

— Так мой личный тренер Михаил Кучеряну здесь. Так что в этом плане у меня все хорошо. Задачу-минимум я выполнила. Теперь нужно идти дальше. ​

Владимир ИВАНОВ из Лондона.