Британец Фара стал чемпионом мира в беге на 10 тысяч метров
Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара завоевал золотую медаль в беге на 10 тыс. метров на чемпионате мира по легкой атлетике.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фара стал первым чемпионом соревнований в Лондоне. Британец финишировал со временем 26 минут 49,51 секунды, установив лучший результат сезона в мире.
Для Фара — это шестое золото чемпионатов мира в карьере. Ранее он побеждал на ЧМ-2011 на 5 тыс. метров, а также выигрывал забеги на 5 и 10 км на ЧМ-2013 и 2015.
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, так как ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Чемпионат мира завершится 13 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter