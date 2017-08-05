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5 августа 2017, 0:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Сидорова винит в своем неудачном выступлении на ЧМ только себя

ЛОНДОН, 4 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка Европы — 2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, не сумевшая пройти квалификационный барьер на чемпионате мира в Лондоне, не собирается искать причины неудачи в каких-то внешних обстоятельствах. Об этом она сообщила журналистам.

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Сидорова трижды не смогла взять планку на начальной высоте 4,50 метра.

«У меня в первой попытке вроде все нормально было, но рука к шесту прилипла, а в остальных неудачах я уже сама виновата, — заметила Сидорова. — И поднявшийся шум, когда Болт бежал, на меня никак не повлиял. Я вообще не хочу ни на что сваливать, на тренировках у меня все было хорошо, и я думала, что могу все сделать».

«Не думаю, что мне стоило начать выступать здесь с меньшей высоты. Я всегда прыгаю так», — подытожила спортсменка.
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