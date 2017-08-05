Россиянка Муллина вышла в финал в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике
ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Россиянка Ольга Муллина, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал соревнований в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Спортсменка с третьей попытки взяла высоту 4,55 метра. Этот результат позволил ей гарантированно попасть в число десяти лучших в квалификации. В финал соревнований выходят 12 спортсменок.
Другая россиянка Анжелика Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, не сумела пробиться в финал. Она трижды не смогла взять планку на высоте 4,50 метра. Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года. Олимпийская чемпионка 2012 года американка Дженнифер Сур также не смогла пробиться в финал, трижды свалив планку на высоте 4,55 метра.
19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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