Россиянин Бутенко не сумел пробиться в финал ЧМ по легкой атлетике в метании диска

В своей лучшей попытке Бутенко метнул диск на 59,29 метра. Он занял 23-е место в квалификации. В финал вышли 12 спортсменов.

Лучший результат показал швед Даниэль Столь, метнувший диск на 67,64 м. Литовец Андрюс Гуджюс стал вторым (67,01), немец Роберт Хартинг — третьим (65,32). Хартинг является олимпийским чемпионом 2012 года.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.