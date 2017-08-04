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4 августа 2017, 23:47 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Усэйн Болт вышел в полуфинал в беге на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт квалифицировался в полуфинал соревнований в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Болт финишировал первым в своем забеге с результатом 10,08 секунды. С лучшим временем в полуфинал вышел Джулиан Форт из Ямайки (9,99), второе общее время показал американец Кристиан Колман (10,01), ивуариец Бен Юссеф Мейте стал третьим (10,02). Олимпийский чемпион 2004 года американец Джастин Гэтлин победил в своем забеге, пробежав стометровку за 10,06 секунды.

Полуфиналы и финал в этом виде пройдут 5 августа. Чемпионат мира завершится 13 августа.
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