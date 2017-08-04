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4 августа 2017, 22:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянин Меньков квалифицировался в финал в прыжках в длину на ЧМ по легкой атлетике

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, квалифицировался в финал соревнований в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Россиянин Меньков квалифицировался в финал в прыжках в длину на ЧМ по легкой атлетике - Фото Увеличить
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Спортсмен в первой попытке показал результат 8,07 метра, преодолев квалификационный норматив (8,05), который необходим для попадания в финал. Меньков является чемпионом мира 2013 года.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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ЛОНДОН, 4 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Одна золотая и четыре бронзовые награды мировых первенств 2009, 2011 и 2013 годов, первоначально завоеванные российскими легкоатлетами, в первый день чемпионата мира в Лондоне были переданы новым обладателям. Церемония перераспределения наград состоялась в пятницу во время торжественного открытия турнира.
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