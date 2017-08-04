Россиянин Меньков квалифицировался в финал в прыжках в длину на ЧМ по легкой атлетике
ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, квалифицировался в финал соревнований в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
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Спортсмен в первой попытке показал результат 8,07 метра, преодолев квалификационный норматив (8,05), который необходим для попадания в финал. Меньков является чемпионом мира 2013 года.
19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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