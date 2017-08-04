Пять медалей россиян с чемпионатов мира по легкой атлетике были переданы новым обладателям

Российские спортсмены были лишены медалей в связи с нарушением ими антидопинговых правил. Это выяснилось по итогам предпринятой по инициативе Международной ассоциации легкоатлетических федераций перепроверки допинг-проб.

Золото чемпионата мира 2013 года в женской эстафете досталось сборной США, четыре года назад в Москве уступившей российской четверке. Серебро — команде Великобритании, бронза — француженкам. Россиянки лишились золота из-за нарушения антидопинговых правил Антониной Кривошапкой, которая также была лишена бронзовой медали на том же турнире в личном беге на 400 метров. Теперь обладательницей этой награды является спортсменка из Ямайки Стефани Энн Макферсон.