Пять медалей россиян с чемпионатов мира по легкой атлетике были переданы новым обладателям
ЛОНДОН, 4 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Одна золотая и четыре бронзовые награды мировых первенств 2009, 2011 и 2013 годов, первоначально завоеванные российскими легкоатлетами, в первый день чемпионата мира в Лондоне были переданы новым обладателям. Церемония перераспределения наград состоялась в пятницу во время торжественного открытия турнира.
Российские спортсмены были лишены медалей в связи с нарушением ими антидопинговых правил. Это выяснилось по итогам предпринятой по инициативе Международной ассоциации легкоатлетических федераций перепроверки
Золото чемпионата мира 2013 года в женской эстафете досталось сборной США, четыре года назад в Москве уступившей российской четверке. Серебро — команде Великобритании, бронза — француженкам. Россиянки лишились золота
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