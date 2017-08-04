Бутов: Интерес к лёгкой атлетике умирает и в России, и в мире

«Мы просто продолжаем твердить мантру об особом пути развития спорта у нас в стране, что мы построили за последние годы много стадионов, дворцов спорта, спортивных объектов, что государство выделяет огромные средства на спорт. И это всё правда. А между тем наш спорт — лёгкая атлетика — медленно умирает. Умирает интерес к лёгкой атлетике и в России, и в мире. Посмотрите на цифры!

Начнём с России. На телевидении трансляций лёгкой атлетики крайне мало. В Интернете — тоже не густо. Количество зрителей на стадионах — катастрофически низкое. Какие 1000 человек на мемориале Знаменских, о которых рапортовал официальный сайт федерации, — дай бог, 300 за два дня! Трансляция в Интернете — хорошо, но ведь и это всё несовременно выглядит! Начиная от технического оснащения трансляции, заканчивая её продвижением. Мы могли бы сконцентрировать свои усилия хотя бы на одном компоненте развития, чтобы показать всему миру нашу силу в лёгкой атлетике. Но для этого нужна осознанная программа действий, одобренная большинством профессионального сообщества, а где она? Для нас в России есть сейчас просто уникальные возможности, поскольку кризис испытывает вся мировая лёгкая атлетика. Но мы это категорически не используем, ждём каких-то новых указаний рабочей группы IAAF, что ещё исправить, — цитирует Бутова «Лёгкая атлетика России».