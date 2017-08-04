При удачном стечении обстоятельств белорусы могут взять три-четыре медали на ЧМ-2017

На призы может претендовать каждый четвертый из небольшой команды. Хотя в рейтинг-листе заявочных результатов ни один из белорусов в тройки лучших не входит.



Чемпионка Европы в метании копья 26-летняя Татьяна Холодович в этом списке находится на пятом месте с броском на 66,30. Этот результат позволил ей победить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Однако с той поры прошло более двух месяцев. Впереди пинчанки олимпийская чемпионка Рио 22-летняя хорватка Сара Колак — 68,43 и невероятная чешка Барбора Шпотакова, которая в свои 36 не устает побеждать и далеко метать, — 68,26. Впереди Холодович также 19-летняя турчанка Эда Тугсуз — 67,21 и 24-летняя китаянка Лю Шийин — 66,47. Шестой стоит Кэтрин Митчелл из Австралии, ей 34 — 66,12. Остальные за 65 не метали.



Квалификация у копьеметательниц состоится воскресным вечером 6 августа, а финал намечен на 8-е, вторник.





Пятый предстартовый показатель и у нашего молотобойца 26-летнего Павла Борейши — 78,04. Парень давно подавал надежды, но никак не получалось их оправдать. В нынешнем сезоне дело сдвинулось с мертвой точки. Гродненец стал призером нескольких крупных турниров. Ему будет противостоять польский дуэт — двукратный чемпион мира Павел Файдек — 83,44 и Войцех Новицкий — 80,47. Третьим стоит молодой россиянин Валерий Пронкин — 78,90, за ним юный венгр Бенце Халас — 78,85. Нельзя упускать из виду опытнейших турка Эшрефа Апака — 78,00 и олимпийского чемпиона Рио таджика Дильшода Назарова — 77,81. 12-й результат у Сергея Коломойца — 77,52, 14-й у россиянина Сергея Литвинова-младшего — 77,32, 23-й у нашего дебютанта Захара Махросенко — 76,08.



Молотобойцы квалифицируются в среду, 9 августа, финал разыграют 11-го, в следующую пятницу.



На Олимпийских играх в Рио хорошо проявила себя Анна Малыщик, пробившаяся в финал и занявшая в нем 7-е место. Теперь брестчанке 23. Она выиграла командный чемпионат континента в Лилле броском на 74,56, а дома метала еще дальше — 74,94, 6-й рейтинг. Безоговорочный лидер в этой номинации 32-летняя полька Анита Влодарчик, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира — 80,79. Дальше девушки расположились довольно плотной группой: Гвен Берри (США) — 76,77, Ван Чжен (Китай) — 76,25, Анна Скидан (Азербайджан) — 75,29, Мальвина Копрон (Польша) — 75,11 и Малыщик. За ней американки Магдалин Ивен — 74,56 и Дианна Прайс — 74.40. Пожалуй, самая реальная конкурентка из этой группы — китаянка, не раз поднимавшаяся на высокие пьедесталы.



Девушки-молотометательницы пройдут квалификацию субботним утром, 5 августа, а медали распределят 7-го вечером.



Еще один вид, где белоруски смогут зацепиться за пьедестал — толкание ядра. Здесь за медали будут сражаться 27-летняя Алена Дубицкая и 32-летняя Юлия Леонтюк. Явного лидера в этой дисциплине сейчас нет. Верховодит американское трио: Рэвен Сандерс — 19,76, Даниэла Банч — 19,64 и олимпийская чемпионка Рио Мишель Картер — 19,34. В их спор наверняка вмешаются чемпионка Европы Анита Мартон из Венгрии — 19,63 и китаянка Гон Лицзяо — 19,56. Дубицкая сейчас 7-я — 19,01, Леонтюк 13-я — 18,39.



Ядротолкательницы отберут дюжину сильнейших вторничным вечером, 8-го, а на следующий день выявят сильнейших.



К сожалению, на нынешний момент мы не можем отнести к соискателям наград всемирного форума королевы спорта чемпионку мира-2015 в беге на 800 метров 29-летнюю Марину Арзамасову. С результатом 2.01,98 она в пятом десятке. Однако надо иметь в виду, что Марина упорно готовилась к чемпионату последние полтора месяца и намерена бороться по крайней мере за выход в финал. Забеги на 800 метров запланированы на вечер четверга, 10 августа, полуфиналы — 11-го, финал — 13-го, в заключительный день чемпионата.





В середине списка 42 барьеристок бронзовый призер предыдущего подобного состязания 28-летняя Алина Талай — 12,90 (22-я) и 20 летняя Эльвира Герман — 12,96 (27-я). Но барьеры, как известно, дело тонкое. Они проверяют на прочность. Поэтому надеемся, что белоруски выдадут свои лучшие секунды. 11-го, в пятницу утром девушки пройдут отборочное сито забегов, в тот же день вечером — полуфиналы. А медали разберут в субботу, 12 августа.



Будут стремиться к оптимальным своим показателям ходоки 28-летний Александр Ляхович (22-й рейтинг), 27-летний Дмитрий Дюбин (40-й) и 32-летняя Анастасия Яцевич (51-й). Заходы припасены на финиш чемпионата — 13-е.



Пока обретаются в хвостах заявочных списков копьеметатель 25-летний Павел Мелешко (30-й — 82,21) и толкатель ядра 24-летний Алексей Ничипор (32-й — 20,52). Павел стартует 10-го, Леша — 5-го.



А первой из белорусов вступит в борьбу шестовичка 24-летняя Ирина Жук (Яколцевич) — сегодня вечером квалификация, в воскресенье — финал. Эта девушка уже приятно удивила личным рекордом (4,60) и вторым местом на командном чемпионате континента. Будем ждать от нее новых взлетов!