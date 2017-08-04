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4 августа 2017, 11:38 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Себастьян Коэ: Мы будем скучать по Болту

Президент ИААФ Себастьян Коэ выразил восхищение карьерой восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

Президент <span class=error>ИААФ</span> Себастьян <span class=error>Коэ</span> выразил восхищение карьерой восьмикратного олимпийского чемпиона <span class=error>Усэйна</span> Болта. Увеличить
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30-летний ямайский спринтер в этом году завершит карьеру.

— Болт лучший спринтер всех времен, — цитирует ВВС Коэ. — Он гений. Болт повлиял на свой вид спорта как Мухаммед Али. Можно сидеть и долго спорить о том, кто лучший футболист. Но по этому парню в спринте вопросов нет. В легкой атлетике не будет другого Болта. Мы будем грустить и скучать по нему. Приятно, когда на этого человека приходят посмотреть целые стадионы. Такого спортсмена, такую личность нельзя заменить. Все знают Болта. Такой популярности в легкой атлетике нет ни у кого.
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