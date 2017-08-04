Себастьян Коэ: Мы будем скучать по Болту
Президент ИААФ Себастьян Коэ выразил восхищение карьерой восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
30-летний ямайский спринтер в этом году завершит карьеру.
— Болт лучший спринтер всех времен, — цитирует ВВС Коэ. — Он гений. Болт повлиял на свой вид спорта как Мухаммед Али. Можно сидеть и долго спорить о том, кто лучший футболист. Но по этому парню в спринте вопросов нет. В легкой атлетике не будет другого Болта. Мы будем грустить и скучать по нему. Приятно, когда на этого человека приходят посмотреть целые стадионы. Такого спортсмена, такую личность нельзя заменить. Все знают Болта. Такой популярности в легкой атлетике нет ни у кого.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter