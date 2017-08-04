Россияне Давыдов и Гауков выиграли марафонский забег вокруг Эльбруса

«Первые четыре команды, участвующие в Elbrus Mountain Race — забеге вокруг Эльбруса, в рамках международных соревнований по трейлраннингу Elbrus World Race — финишировали. Первыми пришли Давыдов и Гауков, — сказал Кузьмин. — На втором месте Мария Назарова и Александр Куц (“Неутомимый гаечный ключ”), которые прошли дистанцию за 23 часа 11 минут. Третьими пришли Владимир Хамурзов и Петр Ариничев (“Атлантида”) с результатом 23 часа 29 минут». Директор соревнований отметил, что состояние здоровья у спортсменов хорошее, но чувствуется усталость.

В забеге вокруг Эльбруса принимают участие 45 человек в составе 20 команд из 6 стран мира. Длина дистанции составляет 112 км. Спортсмены преодолевают четыре перевала, высота самого большого из них составляет 3,7 тыс. метров (общий набор высоты — более 5 тыс. метров). Рекорд прохождения трассы принадлежит россиянам Якову Френклаху и Константину Иванову (18 часов 27 минут 27 секунд).

Чемпионат по трейлраннингу (дисциплина легкой атлетики, подразумевающая бег по природному рельефу, включает в себя элементы кросса и горного бега, в России развивается под эгидой Российской ассоциации трейлраннинга — прим. ТАСС) Elbrus World Race в этом году проходит в шестой раз. Его участниками в 2017 году стали более 800 человек из 23 стран мира.

На выбор у спортсменов пять дистанций. Самая длинная — Elbrus Mountain Race. Дистанция Elbrus Mountain Ultra равна 59 км, набор высоты 4,010 тыс. метров, 46-километровая трасса Elbrus Mountain предполагает набор высоты до 3,060 тыс. метров. На четвертой трассе — Elbrus Trail спортсменов ждет путь в 34 км с набором высоты чуть более 2 тыс. метров, самой короткой дистанцией станет Elbrus11, длина трассы 11 км, набор высоты 1,84 тыс. метров.

Trail running буквально переводится как бег по тропе (trail — тропа). Организаторы соревнований выбирают достаточно сложный рельеф. Хороший трейл подразумевает набор высоты в несколько километров, броды, преодоление других естественных препятствий. Соревнования по трейлраннингу могут проводиться и в горах, и в пустынях, и в лесу.