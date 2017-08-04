Ирина Жук первой из белорусских легкоатлетов выступит на чемпионате мира в Лондоне

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Первой из белорусов на Олимпийский стадион британской столицы выйдет Ирина Жук, которая сегодня вечером выступит в квалификационных состязаниях по прыжкам с шестом. Кроме нее, в состав сборной Беларуси включено еще 15 легкоатлетов: Алина Талай, Эльвира Герман (обе — бег на 100 м с барьерами), Татьяна Холодович (метание копья), Анна Малыщик (метания молота), Алена Дубицкая, Юлия Леонтюк (обе — толкание ядра), Марина Арзамасова (бег на 800 м), Анастасия Яцевич (ходьба на 20 км), Павел Мелешко (метание копья), Сергей Коломоец, Павел Борейша, Захар Махросенко (все — метание молота), Алексей Ничипор (толкание ядра), Дмитрий Дюбин, Александр Ляхович (оба — ходьба на 20 км).

Два года назад на предыдущем чемпионате мира в Пекине белорусские спортсмены завоевали 2 награды, причем обе в активе бегуний. Обладательницей золотой медали стала Марина Арзамасова (800 м), бронзу заработала Алина Талай (100 м с барьерами).

Нынешние состязания собрали более 2 тыс. спортсменов из 205 стран планеты. Под нейтральным флагом в Лондоне выступят 19 российских легкоатлетов. Перед Олимпиадой-2016 российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с многочисленными нарушениями антидопингового кодекса. Накануне открытия нынешнего мирового форума участники конгресса Международной легкоатлетической федерации (ИААФ) продлили временное отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики от членства в ИААФ.