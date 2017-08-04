Нейтралы, король спринта и его сменщик

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СМОГУТ ЛИ НЕЙТРАЛЫ ЗАВОЕВАТЬ ЗОЛОТО

Впервые на чемпионате мира будут столь массово представлены нейтральные спортсмены. Обычно в таком статусе выступали буквально несколько человек из числа беженцев, которые выбывали в первых же предварительных раундах. Теперь же в Лондоне будут бегать, прыгать, метать и ходить сразу 19 россиян, которые по воле международной федерации (ИААФ) теперь считаются нейтральными спортсменами.

Есть много шансов, что впервые в истории кому-то из нейтральных спортсменов удастся стать чемпионом мира. Главной претенденткой на это считается действующая обладательница титула прыгунья в высоту Мария Ласицкене. В нынешнем сезоне она выиграла 15 (!) соревнований подряд, установила личный рекорд 2,06 и опережает ближайшую преследовательницу в мировых топ-листах на целых семь сантиметров. Еще один наш спортсмен — бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков — также будет в Лондоне защищать свой титул чемпиона мира.

Любая победа «нейтрала» в Лондоне неминуемо вызовет массу спекуляций. Сами спортсмены наверняка до мелочей будут придерживаться регламента поведения, который предусмотрительно подготовила ИААФ. Никаких татуировок или резинок для волос в цветах флага, исполнения гимна, а капелла и тому подобного точно не будет. Иначе спортсменам грозит дисквалификация и лишение медали. Зато соперники, публика, журналисты в своих действиях относительно свободны. Будут ли на трибунах лондонского стадиона российские флаги?

КАК ЗАКОНЧИТ БОЛТ

Величайший легкоатлет всех времен и народов проведет в Лондоне свой последний турнир. Болт трижды выйдет на старт стометровки (в предварительном забеге, полуфинале и финале), а также выступит в составе ямайской эстафеты 4×100 метров. Свои первые мировые рекорды феноменальный спринтер поставил в далеком 2008-м, накануне Олимпийских игр в Пекине. С тех пор Болт доминировал абсолютно на всех крупных соревнованиях, в которых принимал участие, выигрывая по две-три золотые медали на любом чемпионате мира или Олимпиаде.

И пусть уже почти восемь лет рекордов мира он не ставит, это уже даже не важно. Своей харизмой великий Усэйн влюбил в себя мир окончательно и бесповоротно. У Болта была не самая длинная карьера, и из спорта он уходит относительно рано — за несколько дней до того, как ему исполнится 31 год. Победы в Лондоне на стометровке Усэйну будет желать весь стадион и, наверное, даже весь мир. Сейчас сложно представить, как будет легкая атлетика жить дальше без Болта. По результату в сезоне он не является фаворитом Лондона-2017, но все эти цифры ничто по сравнению с истинным величием. Усэйну в этот раз еще и повезло: главный соперник канадец Андре де Грасс уже в Лондоне получил растяжение мышц бедра и снялся со стометровки.

Уэйд ВАН НИКЕРК и Усэйн БОЛТ. AFP 2017

БУДУТ ЛИ ПОБИТЫ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ

В легкой атлетике почти ни один мировой форум не обходится без хотя бы одного рекорда мира. Два года назад в Пекине мировой рекорд в десятиборье установил американец Эштон Итон. На этот раз основным претендентом на статус мирового рекордсмена и сопутствующие призовые в размере 160 тысяч долларов (100 тысяч за рекорд и 60 тысяч за золотую медаль) считается 25-летний южноафриканский бегун Уэйде ван Никерк.

Год назад в олимпийском Рио ван Никерк сумел побить один из старейших рекордов в легкой атлетике, промчавшись 400 метров за 43.03 секунды. Это на целых 0.15 лучше, чем результат легендарного Майкла Джонсона от 1999 года. В Рио южноафриканец, который тренируется вместе с Усэйном Болтом, собирается сделать дубль 200 — 400 метров. На более короткой дистанции ван Никерк в перспективе мог бы отобрать мировой рекорд у самого Усэйна Болта. Хотя сейчас его личный рекорд 19.84 уступает рекорду Болта более полусекунды.

После ухода с мировой сцены Болта именно ван Никерк должен стать главной звездой и человеком, который будет двигать легкую атлетику вперед. По характеру довольно скромный и замкнутый, южноафриканец будет стараться заявлять о себе прежде всего на дорожке.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Место проведения: Лондон (Великобритания).

Даты проведения: 4 августа — 13 августа 2017 года.

Комплекты медалей: 48 в 24 дисциплинах у мужчин и у женщин.

Участники: Более 2000 спортсменов более чем из 200 стран.