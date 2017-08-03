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https://sport.mail.ru/news/athletics/30581201/
3 августа 2017, 22:10 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Коу: ВФЛА продвинулась к восстановлению членства в IAAF, но впереди еще много работы

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) далеко продвинулась к восстановлению членства в IAAF, но впереди еще много работы. Об этом Коу сообщил журналистам.

Конгресс IAAF в четверг поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против — 21.

«Я бы был рад увидеть признание российской федерации, но нам еще предстоит много сделать, — заметил Коу. — Очень важно, что рекомендацию поддержало более 80 процентов национальных федераций. Мы видим прогресс у ВФЛА, но все еще предстоит серьезная работа».
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Мутко считает решение IAAF по продлению отстранения ВФЛА тупиковым

Мутко считает решение IAAF по продлению отстранения ВФЛА тупиковым

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) никуда не ведет, оно является тупиковым. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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