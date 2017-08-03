Коу: ВФЛА продвинулась к восстановлению членства в IAAF, но впереди еще много работы

Конгресс IAAF в четверг поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против — 21.

«Я бы был рад увидеть признание российской федерации, но нам еще предстоит много сделать, — заметил Коу. — Очень важно, что рекомендацию поддержало более 80 процентов национальных федераций. Мы видим прогресс у ВФЛА, но все еще предстоит серьезная работа».