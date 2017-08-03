Мутко считает решение IAAF по продлению отстранения ВФЛА тупиковым

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В четверг конгресс IAAF поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против — 21. Конгресс IAAF проходит 2—3 августа в Лондоне.

«Совет IAAF предложил это решение в качестве рекомендации конгрессу. Конгресс, в свою очередь, поддержал. Ожидаемо, но в глобальном плане грустно, конечно, это решение тупиковое, оно ни к чему не ведет. IAAF должна отвечать за развитие легкой атлетики, а какое может быть развитие в данном случае», — заявил Мутко.

«Решение ни на что не направлено, ничему не способствует. Если у тебя два ребенка, один обладает преимуществами, а второй нет, от него отказаться надо? Если вы хотите успеха дочерней организации, ей надо помогать. Исключить большого ума не надо», — добавил он.

Членство ВФЛА с ноября 2015 года было приостановлено на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда. Российские легкоатлеты допускаются к международным стартам только в качестве нейтральных спортсменов.

К чемпионату мира в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа, было допущено 19 россиян.