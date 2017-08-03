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3 августа 2017, 18:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Колобков: Россия проделала огромную работу и ждет восстановления ВФЛА в ноябре

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о сохранении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вызывает разочарование, в стране проведена огромная работа по ее восстановлению. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Колобков: Россия проделала огромную работу и ждет восстановления ВФЛА в ноябре - Фото Увеличить
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Решение о сохранении отстранения было принято в четверг путем голосования. За продление отстранения проголосовало 166 участников конгресса, против — 21.

«Конечно, мы надеялись на лучшее и разочарованы этим решением. Я благодарю представителей тех стран, которые сегодня проголосовали в пользу ВФЛА. Это говорит о том, что доверие к России растет, — отметил Колобков. — Более того, рабочая группа IAAF признает большой прогресс по выполнению ряда условий по восстановлению членства ВФЛА. При этом они считают, что некоторые условия еще не выполнены. Например, наши спортсмены не имеют достаточный уровень количества допинг-проб».

Колобков отметил, что с российской стороны проделана огромная работа по устранению ранее выявленных проблем и восстановлению ВФЛА. «Для нас важно донести нашу позицию, продемонстрировать прогресс в части реализации “дорожной карты” по восстановлению федерации, — отметил он. — Со своей стороны Минспорт оказывает полную поддержку по подготовке легкоатлетов, которые сейчас могут выступать на международных аренах. Более того на уровне правительства Российской Федерации утвержден Комплекс мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, это очень серьезный шаг».

Министр спорта подчеркнул, что «важным этапом восстановления ВФЛА станет восстановление РУСАДА, где уже в сентябре ожидается мониторинговый визит WADA». «Перечень оставшихся критериев по восстановлению, которые сегодня опубликовало ВАДА, для нас не являются новостью. Мы продолжаем работать по плану и ждем восстановления [ВФЛА] в ноябре», — заявил Колобков.
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Мутко считает решение IAAF по продлению отстранения ВФЛА тупиковым

Мутко считает решение IAAF по продлению отстранения ВФЛА тупиковым

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) никуда не ведет, оно является тупиковым. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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