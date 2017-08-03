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https://sport.mail.ru/news/athletics/30579421/
3 августа 2017, 18:12 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА

ЛОНДОН, 3 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает корреспондент ТАСС с места событий.

<em>ЛОНДОН 3 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. </em>Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) передает корреспондент ТАСС с места событий. Увеличить
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За продление отстранения проголосовало 166 человек, против — 21.

Конгресс IAAF проходит 2—3 августа в Лондоне. В понедельник в ходе заседания был заслушан доклад рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления ВФЛА. Она рекомендовала совету и конгрессу IAAF оставить в силе отстранение российской федерации в связи с тем, что Россия еще не в полном объеме выполнила все условия, необходимые для восстановления.

Членство ВФЛА с ноября 2015 года было приостановлено на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские легкоатлеты допускаются к международным стартам только в качестве нейтральных спортсменов.

К чемпионату мира в Лондоне, который стартует 4 августа, было допущено 19 россиян.
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