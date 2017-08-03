Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА
ЛОНДОН, 3 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает корреспондент ТАСС с места событий.
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За продление отстранения проголосовало 166 человек, против — 21.
Конгресс IAAF проходит
Членство ВФЛА с ноября 2015 года было приостановлено на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские легкоатлеты допускаются к международным стартам только в качестве нейтральных спортсменов.
К чемпионату мира в Лондоне, который стартует 4 августа, было допущено 19 россиян.
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