Шляхтин с пониманием отнесся к решению IAAF об отстранении российских спортсменов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий в Лондоне 4 августа чемпионат мира допуск получили 19 российских легкоатлетов.

«Мы поняли, что решение, которое приняла IAAF о временном отстранении спортсменов, было правильным, и сегодня с этой трибуны я хочу принести извинения спортсменам, у которых за этот период были нечестным образом отняты медали на всех уровнях соревнований, — сказал Шляхтин. — Федерация [ВФЛА] полностью поменялась, были отправлена в отставку все, кто руководил российской легкой атлетикой, весь тренерский штаб, тренерский совет. Я и моя команда закрытым голосованием были переизбраны на новый срок. Россия идет по демократическому пути, победу мне принес перевес в пять голосов над олимпийским чемпионом Сильновым».

Шляхтин привел в докладе цифры. «Сегодня отбывают дисквалификацию 72 спортсмена, восемь тренеров отстранены пожизненно, — сообщил он. — Мы не скрываем ни одной цифры, ни одной позиции, которая могла бы дать сомнение рабочей группе в том, что происходит в российской легкой атлетике. Идет следствие, прокуратурой опрошено более 500 спортсменов, и поверьте, что уголовное дело против бывших руководителей имело большой резонанс в стране».

В четверг IAAF должна вынести решение либо о восстановлении членства ВФЛА в организации, либо об оставлении последнего решения в силе.