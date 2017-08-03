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3 августа 2017, 17:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шляхтин с пониманием отнесся к решению IAAF об отстранении российских спортсменов

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин признал оправданным решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Об этом он сообщил в своем докладе на конгрессе IAAF, проходящем в Лондоне.

<em>ЛОНДОН 3 августа. /ТАСС/. </em>Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) Дмитрий <span class=error>Шляхтин</span> признал оправданным решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Об этом он сообщил в своем докладе на конгрессе <span class=error>IAAF</span> проходящем в Лондоне. Увеличить
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Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий в Лондоне 4 августа чемпионат мира допуск получили 19 российских легкоатлетов.

«Мы поняли, что решение, которое приняла IAAF о временном отстранении спортсменов, было правильным, и сегодня с этой трибуны я хочу принести извинения спортсменам, у которых за этот период были нечестным образом отняты медали на всех уровнях соревнований, — сказал Шляхтин. — Федерация [ВФЛА] полностью поменялась, были отправлена в отставку все, кто руководил российской легкой атлетикой, весь тренерский штаб, тренерский совет. Я и моя команда закрытым голосованием были переизбраны на новый срок. Россия идет по демократическому пути, победу мне принес перевес в пять голосов над олимпийским чемпионом Сильновым».

Шляхтин привел в докладе цифры. «Сегодня отбывают дисквалификацию 72 спортсмена, восемь тренеров отстранены пожизненно, — сообщил он. — Мы не скрываем ни одной цифры, ни одной позиции, которая могла бы дать сомнение рабочей группе в том, что происходит в российской легкой атлетике. Идет следствие, прокуратурой опрошено более 500 спортсменов, и поверьте, что уголовное дело против бывших руководителей имело большой резонанс в стране».

В четверг IAAF должна вынести решение либо о восстановлении членства ВФЛА в организации, либо об оставлении последнего решения в силе.
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