Призер Олимпийских игр спринтер де Грассе пропустит чемпионат мира из-за травмы

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18 июня в Стокгольме на этапе «Бриллиантовой лиги» де Грассе на стометровке показал лучший результат сезона — 9,69 секунды.

«Соревнования в беге на 100 метров в Лондоне были моей главной задачей. Я действительно подходил к турниру в лучшей форме и готов был конкурировать с лучшими атлетами мира. Но я не имею возможности выступить на первенстве из- за травмы. Мне грустно упускать такой шанс, но я еще молод и вернусь сильнее», — сообщил 22-летний канадец.

Де Грассе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграл бронзу в беге на 100 метров и эстафете 4×100 метров, а также серебро в беге на 200 метров.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Финал на дистанции 100 метров состоится 5 августа.