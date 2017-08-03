Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30572174/
3 августа 2017, 10:15 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Призер Олимпийских игр спринтер де Грассе пропустит чемпионат мира из-за травмы

ТАСС, 3 августа. Канадский спринтер, призер Олимпийских игр — 2016 Андре де Грассе пропустит чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

Канадский легкоатлет не сможет принять участие в турнире в связи с травмой подколенного сухожилия. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

18 июня в Стокгольме на этапе «Бриллиантовой лиги» де Грассе на стометровке показал лучший результат сезона — 9,69 секунды.

«Соревнования в беге на 100 метров в Лондоне были моей главной задачей. Я действительно подходил к турниру в лучшей форме и готов был конкурировать с лучшими атлетами мира. Но я не имею возможности выступить на первенстве из- за травмы. Мне грустно упускать такой шанс, но я еще молод и вернусь сильнее», — сообщил 22-летний канадец.

Де Грассе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграл бронзу в беге на 100 метров и эстафете 4×100 метров, а также серебро в беге на 200 метров.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Финал на дистанции 100 метров состоится 5 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Через все круги WADA

Через все круги WADA

Российские легкоатлеты в нейтральном статусе примут участие в первом за два года крупном соревновании после преодоления самого жестокого в истории мирового спорта антидопингового фильтра.
Еще 7 новостей  Все новости

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы

WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы