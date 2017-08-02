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2 августа 2017, 16:40 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

2 августа пять российских легкоатлетов прибудут в Лондон для участия в ЧМ

2 августа пятеро российских легкоатлетов — Виктор Бутенко (метание диска), Александр Лесной (толкание ядра), Ольга Муллина, Анжелика Сидорова (обе — прыжки с шестом), Александр Меньков (прыжки в длину) и их сопровождающие прибудут в Лондон, где 4 августа стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ВФЛА.

«Остальные будут отправляться в Лондон к началу соревнований в своих видах спорта», — сообщил источник.

Чемпионат мира завершится 13 августа. К участию в соревнованиях под нейтральным флагом допущены 19 российских легкоатлетов.
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