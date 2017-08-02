Стали известны маршруты забегов международного марафона ШОС и СВМДА в Астане
Стали известны маршруты и время начала забегов международного марафона ШОС и СВМДА в Астане. Детали масштабного спортивного события были озвучены на специальной
пресс-конференции, которая состоялась в Астане, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Казахстана.
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Марафон пройдет в рамках договоренности, достигнутой 4 апреля 2017 года между Шанхайской организации сотрудничества и Министерством культуры и спорта РК. В частности, было принято решение объединить международный марафон с Форумом «Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии» (СВМДА), которому в этом году исполняется 25 лет. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и спорта РК, Акимат Астаны, Федерация легкой атлетики Казахстана и Юньнаньская компания культуры и спорта «ШАНХЭ».
По словам заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серика Жарасбаева, первый марафон был организован в Китае (Куньмин). «Тогда в том забеге участвовало 15 тысяч человек, второй марафон решили устроить в Астане в рамках ЭКСПО-2017. Здесь ожидаем около пяти тысяч человек. Регистрация открыта. С 15 июля заработал сайт», — отметил он.
На
В их числе:
— символичные 2017 метров, так же называемые EXPO RUN;.
— для любителей бега — 10 километров;.
— марафонская дистанция в 42 километра 195 метров.
Маршрут марафона будет охватывать основные улицы левобережья и правого берега Астаны. Старт марафона планируется с парковочной зоны EXPO со стороны торгового центра Mega Silk Way 27 августа 2017 года в 7:30 для марафонцев, в 8:00 начнется забег на 10 километров, в 8:30 — забег на 2017 метров EXPO RUN.
Официальный адрес сайта регистрации участников марафона — www.scomarathon2017.com. На нем происходит распределение номеров участников. Также, на сайте можно получить необходимые
25 и 26 августа 2017 года у южных ворот Astana EXPO будет проводиться выдача стартовых пакетов для зарегистрированных участников марафона. Они содержат футболки и номера участников, а также специальную памятку о проведении марафона. Во время выдачи стартовых пакетов будут проходить
По словам первого
Напомним, Международный марафон ШОС и СВМДА в рамках Astana EXPO-2017 планирует привлечь порядка пяти тысяч участников, в том числе не менее тысячи зарубежных гостей и порядка 30
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