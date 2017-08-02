Сергей Литвинов-младший: Болельщики ушли вслед за Медведевым
Молотобоец Сергей
Литвинов-младший — о пустых трибунах Жуковского на чемпионате России, ожиданиях от мирового первенства и запрете российской символике в Лондоне.
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«ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ БЕРЕГУ ЭМОЦИИ»
— Вы изначально не планировали выступать в Жуковском? — начинаем беседу с
— Именно так. Слишком короткий перерыв между чемпионатами России и мира. Решил поберечь себя перед главным стартом сезона.
— Чтобы физические силы остались?
— Скорее — чтобы эмоционально не перегореть. Я себя знаю — крупные турниры всегда забирают много эмоций. Там, где азарт и борьба — всегда нервы и сильное волнение. Это выхолащивает — чувствуешь себя потом, как выжатый лимон. В таком состоянии ехать на чемпионат мира не стоит. А в Лондоне выступать уже через неделю.
— В Жуковском победил Валерий Пронкин, метнув молот на 79,32 м — это третий результат сезона в мире. Такие цифры не пугают?
— У нас вообще плотная конкуренция в сборной России. Пронкин личный рекорд обновил, но и Алексей Сокирский с Денисом Лукьяновым несильно от него отстали, при этом серебро Дениса от бронзы Алексея отделили всего 4 см! А ведь в Лондоне будут еще поляки, побеждающие на всех крупных турнирах в этом году… Честно говоря, не знаю, насколько я готов к борьбе за золото. Но, выходя в сектор, всегда стремишься показать максимум.
— Ладно, на чемпионате России вы не выступили, но тренироваться ведь не прекращали. Далеко метаете сейчас?
— Не скажу. Не секрет, нет — просто не знаю, — смеется Сергей. — Сейчас немного другой этап подготовки — без проверочных попыток. Я бы назвал его «мелконастроечным» — шлифуем
— Но результаты Пронкина удивляют?
— Я рад за Валеру. Мне этот сезон давался очень тяжело — неопределенность со своим будущим, непонимание того, допустят тебя до крупных стартов или нет — все это сильно отвлекало и мешало нормально работать. Когда получил допуск, словно гора с плеч свалилась. Я освободил голову от ненужных мыслей и смог, наконец, полностью сосредоточиться на тренировках. Пронкин же — молодой спортсмен, а в юном возрасте такие вещи проще переносишь. Неудивительно, что он так здорово выглядит в этом году.
«ЛАСИЦКЕНЕ ВЫСТУПАЛА ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ»
— Верно понимаю, что в Жуковском были пустые трибуны?
— Полные были… Но только на выступлении Дмитрия Медведева — он побывал на открытии.
— Не обидно, что так сработали организаторы?
— Я понимаю, для чего все устроили — создать видимость, будто легкая атлетика у нас популярна. Но Медведев ведь не на каждый турнир приезжает. А пустые трибуны — везде. Почему? Просто соревнования в России проводят для спортсменов. Не для зрителей. Хотя предполагаю — те же зрители хотят на них прийти. Болеют же за нас по ТВ, читают в интернете…
— Отчего не приходят?
— Так нет нормальной рекламы, пиара. Я помню чемпионаты Германии — там всегда стадион был битком! И жители каждого города, в котором проводился турнир, знали о нем за год до начала. У нас за месяц случайно вспомнят — и то не везде. А там болельщики сознательно весь этот год готовятся, планируют, покупают заранее билеты…
— Ситуация в России не меняется?
— Раньше задача привлечь болельщиков на стадионы не ставилась в принципе. Сейчас начали этим заниматься, но пока не хватает опыта.
— Может, желания?
— Желание есть. По крайней мере, у той команды, которая сейчас этим занимается в нашей федерации. Надолго ли его хватит — вопрос. Но
— А сам перенос чемпионата России с начала июля на конец месяца не помешал нашим спортсменам отобраться в Лондон? Ведь допуск до международных стартов получило больше 40 человек, а выполнить норматив для ЧМ сумели лишь 19.
— Тут все не так однозначно. По сути, турнир не сдвигали — просто поменяли местами в календаре Кубок России и чемпионат. Да и вообще разные соревнования проводятся каждую неделю. Так что возможностей выполнить норматив у спортсменов хватало.
«ОТ НАС ТРЕБУЮТ ПОВЗРОСЛЕТЬ»
— Какие ощущения перед поездкой на чемпионат мира?
— Просто рад, что смогу там выступить. На международных стартах — совсем другой настрой, другая мотивация. Неважно, где все проходит — в Англии, Италии или любой другой стране. Когда был этого лишен, сильно переживал.
— В Лондон отправитесь один или с личным тренером?
— Один. Я всегда так езжу на международные старты — уже привык.
— Вы же — эмоциональный человек. Неужели вам не нужна лишняя поддержка перед стартом? Чтобы по плечу похлопали,
— Это лишнее. Больше скажу — это признак слабости. Если ты не уверен в себе, ищешь глазами тренера или
— И как тогда настраиваете себя самостоятельно?
— Есть целый набор ритуалов, которые начинаю соблюдать за день до главного старта. Ничего особенного — просто нужно сохранять все в равновесии, особенно — эмоции. Не смотреть напряженных или очень грустных фильмов, не читать страшные книги, не слушать энергичную музыку… Я, кстати, именно такую люблю, поэтому во время турниров вообще почти ничего не слушаю, — смеется Литвинов. — А из фильмов выбираю
— Как относитесь к решению организаторов запретить на чемпионате мира всю российскую символику?
— Это было довольно ожидаемо. Нам сразу объяснили позицию — мы в Лондоне представляем не Россию, а IAAF, и в отношении нас действуют те же правила, что и в отношении обычных сотрудников Международной федерации. То есть под запретом любая политическая, религиозная и прочая символика. И мы, и простые ребята из IAAF должны сохранять нейтралитет. Правда, нас в чуть более жесткие рамки поставили, но я тоже понимаю, почему.
— Почему же?
— Организаторы не хотят никаких скандалов. Понимают, что любая мелочь с российской символикой спровоцирует серьезный конфликт, вызовет резонанс и отвлечет внимание болельщиков и прессы от главного — от самого турнира. Конечно, этого никто не хочет! В конце концов, они пошли нам на встречу, оказали определенную помощь — а допуск на международные старты это именно помощь, могли ведь и не пускать! — так зачем их подводить?
— Но это официальная символика запрещена. Можно шутки ради выйти в сектор в
— Вот зачем? — смеясь, отвечает Сергей. — К чему эти глупости?
Не надо провоцировать новые конфликты с IAAF — это только ухудшит ситуацию. Надеюсь, никто до подобных провокаций не додумается.
— На что вообще наши атлеты могут рассчитывать в Лондоне?
— Не люблю делать прогнозы. Лишнее это. В наших обстоятельствах радует уже тот факт, что мы можем быть там. А уж какими именно быть… Понятно, в спорте важны медали, и они у нас будут. Не представляю, что должно случиться, чтобы проиграла Ласицкене — настолько уверенно Маша выглядит в этом сезоне! Конечно, поборется за золото Сергей Шубенков, хотя финал у барьеристов — в определенном смысле лотерея. Для остальных ребят очень важен психологический настрой — как они будут чувствовать себя на таком крупном турнире после долгого отсутствия на международной арене. Тем более, для многих этот чемпионат мира — первый в карьере. Но, повторюсь — пока важно то, что мы в принципе едем в Лондон. Что получится выиграть — посмотрим на следующей неделе.
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