Уральские легкоатлеты Худяков и Гарипова дисквалифицированы за допинг

Как заявила пресс-служба федерации, наказаны Иван Худяков (400 м с/б, Курганская область), Зиля Гарипова (спортивная ходьба, Челябинская область), Екатерина Досейкина (1500 м, Москва, Рязанская область), Любовь Харламова (Иванова (3000 м с/п, Москва)), Виктория Гурова (Валюкевич (тройной прыжок, Москва, Краснодарский край)), Юлия Смирнова (бег на длинные дистанции, Томская область).

В организмах Худякова, Гариповой, Досейкиной, Смирновой и Гуровой (Валюкевич) обнаружены следы запрещенных веществ.

Что касается Харламовой (Ивановой), ее нарушение классифицируется как «Попытка применения запрещенной субстанции или запрещенного метода Антидопинговых правил ИААФ». Уральцы Худяков и Гарипова дисквалицифированы на 4 года и на один год соответственно. Худякова поймали на употреблении мельдония, Гарипову — фуросемида.