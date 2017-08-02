Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30564833/
2 августа 2017, 15:23 | Летние: Легкая атлетика | ЕАН

Уральские легкоатлеты Худяков и Гарипова дисквалифицированы за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала шестерых спортсменов за нарушения антидопинговых правил.

Как заявила пресс-служба федерации, наказаны Иван Худяков (400 м с/б, Курганская область), Зиля Гарипова (спортивная ходьба, Челябинская область), Екатерина Досейкина (1500 м, Москва, Рязанская область), Любовь Харламова (Иванова (3000 м с/п, Москва)), Виктория Гурова (Валюкевич (тройной прыжок, Москва, Краснодарский край)), Юлия Смирнова (бег на длинные дистанции, Томская область).

В организмах Худякова, Гариповой, Досейкиной, Смирновой и Гуровой (Валюкевич) обнаружены следы запрещенных веществ.

Что касается Харламовой (Ивановой), ее нарушение классифицируется как «Попытка применения запрещенной субстанции или запрещенного метода Антидопинговых правил ИААФ». Уральцы Худяков и Гарипова дисквалицифированы на 4 года и на один год соответственно. Худякова поймали на употреблении мельдония, Гарипову — фуросемида.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Стали известны маршруты забегов международного марафона ШОС и СВМДА в Астане

Стали известны маршруты забегов международного марафона ШОС и СВМДА в Астане

Стали известны маршруты и время начала забегов международного марафона ШОС и СВМДА в Астане. Детали масштабного спортивного события были озвучены на специальной пресс-конференции, которая состоялась в Астане, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Казахстана.
Еще 7 новостей  Все новости