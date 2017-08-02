Уральские легкоатлеты Худяков и Гарипова дисквалифицированы за допинг
Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала шестерых спортсменов за нарушения антидопинговых правил.
Как заявила
В организмах Худякова, Гариповой, Досейкиной, Смирновой и Гуровой (Валюкевич) обнаружены следы запрещенных веществ.
Что касается Харламовой (Ивановой), ее нарушение классифицируется как «Попытка применения запрещенной субстанции или запрещенного метода Антидопинговых правил ИААФ». Уральцы Худяков и Гарипова дисквалицифированы на 4 года и на один год соответственно. Худякова поймали на употреблении мельдония, Гарипову — фуросемида.
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