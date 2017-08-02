ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг

ЛОНДОН, 2 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, участвующие в чемпионате мира в Лондоне, во время турнира будут жить в одном из официальных отелей, расположенных неподалеку от Тауэрского моста и крепости Тауэр. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.