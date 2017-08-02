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https://sport.mail.ru/news/athletics/30564469/
2 августа 2017, 15:10 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о дисквалификации шестерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В список попали Иван Худяков Зиля Гарипова Екатерина Досейкина Любовь Харламова Виктория Гурова и Юлия Смирнова. Увеличить
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В список попали Иван Худяков (400 м с барьерами), Зиля Гарипова (спортивная ходьба), Екатерина Досейкина (бег на 1500 м), Любовь Харламова (бег на 3000 м с препятствиями), Виктория Гурова (тройной прыжок) и Юлия Смирнова (бег на длинные дистанции).
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Новости Легкой атлетики

IAAF поселила российских легкоатлетов на ЧМ-2017 неподалеку от крепости Тауэр

ЛОНДОН, 2 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, участвующие в чемпионате мира в Лондоне, во время турнира будут жить в одном из официальных отелей, расположенных неподалеку от Тауэрского моста и крепости Тауэр. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.
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