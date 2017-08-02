ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о дисквалификации шестерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба ВФЛА.
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В список попали Иван Худяков (400 м с барьерами), Зиля Гарипова (спортивная ходьба), Екатерина Досейкина (бег на 1500 м), Любовь Харламова (бег на 3000 м с препятствиями), Виктория Гурова (тройной прыжок) и Юлия Смирнова (бег на длинные дистанции).
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