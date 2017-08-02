Далеко и надолго. Зачем женщинам предложили идти 50 км

Женская ходьба на 50 км появилась в программе чемпионата мира всего лишь за 12 дней до проведения соревнований. В столь экстренном порядке не вводили еще ни один вид в истории. Спортсмены в остальных дисциплинах полтора года имели только на выполнение нормативов. А в женском «полтиннике» все проще: имеешь результат лучше четырех с половиной часов — добро пожаловать в Лондон. Без всяких дедлайнов и бумажной канители.

— Это решение принято в последний момент по просьбе маленькой группы спортсменов, — приводит сайт ИААФ слова президента этой организации лорда Себастьяна Коэ. — Мы следуем примеру командного чемпионата мира по ходьбе 2016 года в Риме, где одна спортсменка из США преодолела дистанцию вместе с четырьмя товарищами по команде. На чемпионате мира в Лондоне, мы оценим, достаточно ли спортсменов и стран, заинтересованных в развитии этого вида.

При этом вне программы ЧМ-2017 осталась целая олимпийская дисциплина — смешанная эстафета 4×400 м, в которой в 2020 впервые будет разыграны награды Игр. Казалось бы — где еще обкатывать новый вид, как не на главном старте года. Но организаторы соревнований в Лондоне отказались проводить микст-забег со ссылкой на то, что места в расписании нет. Зато для женской ходьбы на 50 км место нашлось. Хотя на Олимпийских играх этой дисциплины нет и, будем надеяться, никогда не будет.

ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ОРГАНИЗМОМ.

— Я негативно отношусь к тому, что женщины будут ходить 50 километров, — заявил «СЭ» бронзовый призер Олимпийских игр-2004 на этой дистанции Алексей Воеводин. — Это издевательство над организмом, полная жесть. Сейчас я тренирую девочек (Воеводин является тренером чемпионки Европы среди юниорок Яны Смердовой. — Прим. «СЭ») и знаю, о чем говорю. Тенденция ходить долго пришла из Западной Европы. Например, во Франции регулярно проводятся такие, как мы их называем, «заброды» на дистанциях чуть ли не по 200 км. Когда я готовился на «полтинник», недельный цикл составлял минимум 200 км. Это больше, чем по 30 км в день, причем в самом легком варианте. Ну и зачем девочкам такие объемы?

Сверхобъемов в мире не боятся считанные спортсменки. Участниц чемпионата мира в Лондоне набралось «целых» семь, причем двоих допустили даже без норматива. 13 августа на старт вместе с мужчинами выйдут трое американок, двое китаянок, плюс представительницы Португалии и Бразилии. Безусловным фаворитом считается 37-летняя Инес Энрикес из Португалии. С результатом 4:08.36 она выигрывает у ближайшей преследовательницы в мировом рейтинге более 14 минут. Для сравнения, лучшие мужчины преодолевают «полтинник» примерно за 3 часа 40 минут.

В Лондоне женщины выйдут на старт одновременно с мужчинами. Но до последнего круга будут допущены только спортсменки, которые к тому моменту не превысят временной лимит в 4 часа 17 минут. Для мужчин подобных ограничений не существует. Зачем установлен лимит времени — вполне очевидно. Ни судьям, ни организаторам не хочется торчать на жаре восемь часов, пока участницы непонятной квалификации добредут до финиша. Но длина одного круга в ходьбе — 2 км. Представьте эмоции участницы, которая прошла 48 км и опоздала до лимита на каких-нибудь 5 секунд? У кого поднимется рука поставить DNF (не финишировала. — Прим. «СЭ») в протоколе напротив фамилии девушки, почти четыре с половиной часа мучившейся на дистанции и не дошедшей до конца лишь по воле судей?

Подобные лимиты времени встречаются на любительских соревнованиях, когда время финиша участников порой затягивается до бесконечности. Но для профессионального спорта отцеплять участниц за их несостоятельность — это позор. Как и тот факт, что семь спортсменок из четырех стран мира разыграют равные призовые в одном старте с мужчинами, где участников раз в десять больше.

РОССИЯНОК СРЕДИ ДЕБЮТАНТОК НЕ БУДЕТ.

В России женская ходьба на 50 км пока не культивируется. На поездку в Лондон никто из наших соотечественниц даже не претендовал. Не было россиянок и на командном чемпионате мира в Риме прошлого года. Причем даже не только из-за присущего нам консерватизма, а потому что на тот момент Всероссийская федерация легкой атлетики уже была отстранена, и наши легкоатлеты не выступали на международных соревнованиях.

— Наши девушки вполне могут освоить и 50 км, — заявил Воеводин. — В конце концов, спортсменки у нас самые сильные в мире. Если женская дистанция действительно приживется и в ней станут проводиться международные старты, думаю, туда вскоре подтянутся и россиянки.

Кто хоть раз побывал на мужских соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км, уже никогда не забудет это зрелище. В Лондоне-2012 финишировавших участников даже прятали от посторонних глаз за ширмой. Потому что кадры изможденных до потери сознания спортсменов производят страшное впечатление. Каково будет в этой роли женщинам — трудно себе представить. Но чиновники ИААФ, пропагандируя гендерное равенство, вряд ли об этом думали.

Наталья МАРЬЯНЧИК.