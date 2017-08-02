Далеко и надолго. Зачем женщинам предложили идти 50 км
Международная федерация (ИААФ) приняла решение об экстренном включении в программу чемпионата мира в Лондоне женской ходьбы на 50 км — самой длинной дистанции в классической легкоатлетической программе.
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Женская ходьба на 50 км появилась в программе чемпионата мира всего лишь за 12 дней до проведения соревнований. В столь экстренном порядке не вводили еще ни один вид в истории. Спортсмены в остальных дисциплинах полтора года имели только на выполнение нормативов. А в женском «полтиннике» все проще: имеешь результат лучше четырех с половиной часов — добро пожаловать в Лондон. Без всяких дедлайнов и бумажной канители.
— Это решение принято в последний момент по просьбе маленькой группы спортсменов, — приводит сайт ИААФ слова президента этой организации лорда Себастьяна Коэ. — Мы следуем примеру командного чемпионата мира по ходьбе 2016 года в Риме, где одна спортсменка из США преодолела дистанцию вместе с четырьмя товарищами по команде. На чемпионате мира в Лондоне, мы оценим, достаточно ли спортсменов и стран, заинтересованных в развитии этого вида.
При этом вне программы ЧМ-2017 осталась целая олимпийская дисциплина — смешанная эстафета 4×400 м, в которой в 2020 впервые будет разыграны награды Игр. Казалось бы — где еще обкатывать новый вид, как не на главном старте года. Но организаторы соревнований в Лондоне отказались проводить
ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ОРГАНИЗМОМ.
— Я негативно отношусь к тому, что женщины будут ходить 50 километров, — заявил «СЭ» бронзовый призер Олимпийских игр-2004 на этой дистанции Алексей Воеводин. — Это издевательство над организмом, полная жесть. Сейчас я тренирую девочек (Воеводин является тренером чемпионки Европы среди юниорок Яны Смердовой. — Прим. «СЭ») и знаю, о чем говорю. Тенденция ходить долго пришла из Западной Европы. Например, во Франции регулярно проводятся такие, как мы их называем, «заброды» на дистанциях чуть ли не по 200 км. Когда я готовился на «полтинник», недельный цикл составлял минимум 200 км. Это больше, чем по 30 км в день, причем в самом легком варианте. Ну и зачем девочкам такие объемы?
Сверхобъемов в мире не боятся считанные спортсменки. Участниц чемпионата мира в Лондоне набралось «целых» семь, причем двоих допустили даже без норматива. 13 августа на старт вместе с мужчинами выйдут трое американок, двое китаянок, плюс представительницы Португалии и Бразилии. Безусловным фаворитом считается 37-летняя Инес Энрикес из Португалии. С результатом 4:08.36 она выигрывает у ближайшей преследовательницы в мировом рейтинге более 14 минут. Для сравнения, лучшие мужчины преодолевают «полтинник» примерно за 3 часа 40 минут.
В Лондоне женщины выйдут на старт одновременно с мужчинами. Но до последнего круга будут допущены только спортсменки, которые к тому моменту не превысят временной лимит в 4 часа 17 минут. Для мужчин подобных ограничений не существует. Зачем установлен лимит времени — вполне очевидно. Ни судьям, ни организаторам не хочется торчать на жаре восемь часов, пока участницы непонятной квалификации добредут до финиша. Но длина одного круга в ходьбе — 2 км. Представьте эмоции участницы, которая прошла 48 км и опоздала до лимита на
Подобные лимиты времени встречаются на любительских соревнованиях, когда время финиша участников порой затягивается до бесконечности. Но для профессионального спорта отцеплять участниц за их несостоятельность — это позор. Как и тот факт, что семь спортсменок из четырех стран мира разыграют равные призовые в одном старте с мужчинами, где участников раз в десять больше.
РОССИЯНОК СРЕДИ ДЕБЮТАНТОК НЕ БУДЕТ.
В России женская ходьба на 50 км пока не культивируется. На поездку в Лондон никто из наших соотечественниц даже не претендовал. Не было россиянок и на командном чемпионате мира в Риме прошлого года. Причем даже не только
— Наши девушки вполне могут освоить и 50 км, — заявил Воеводин. — В конце концов, спортсменки у нас самые сильные в мире. Если женская дистанция действительно приживется и в ней станут проводиться международные старты, думаю, туда вскоре подтянутся и россиянки.
Кто хоть раз побывал на мужских соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км, уже никогда не забудет это зрелище. В Лондоне-2012 финишировавших участников даже прятали от посторонних глаз за ширмой. Потому что кадры изможденных до потери сознания спортсменов производят страшное впечатление. Каково будет в этой роли женщинам — трудно себе представить. Но чиновники ИААФ, пропагандируя гендерное равенство, вряд ли об этом думали.
Наталья МАРЬЯНЧИК.
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