Ольга Рыпакова вылетает в Лондон на ЧМ по легкой атлетике
Сегодня, 2 августа обладательница медалей трех Олимпиад в тройном прыжке Ольга Рыпакова покидает Лиссабон и вылетает в Лондон, сообщает kazathletics.kz.
Заключительный сбор перед чемпионатом мира лидер сборной Казахстана по легкой атлетике Ольга Рыпакова провела в столице Португалии — Лиссабоне. Сегодня портал республиканской федерации легкой атлетики связался с руководителем
— Приветствую Вас. Когда вылетаете из Лиссабона?
— Здравствуйте. Сейчас позавтракаем и вылетаем! Время прибытия — 14.00 по лондонскому времени (19.00 по времени Астаны).
— Позавтракаете и вылетаете — прямо из отеля?
— (Смеется).
— Комфортного полета и мягкой посадки!
— Спасибо.
Напомним, что квалификационные соревнования в тройном прыжке состоятся на чемпионате мира 5 августа, начало — в 11.00 по лондонскому времени (в 16.00 по времени Астаны). Финал — 7 августа с 20.25 (в Астане уже наступит 8 августа — 01.25). Право выступить на чемпионате мира в тройном прыжке завоевали две казахстанские легкоатлетки — Ольга Рыпакова (Восточно-Казахстанская область) и чемпионка Азии 2017 года 18-летняя Мария Овчинникова (Карагандинская область).
В 2012 году Ольга Рыпакова стала обладательницей золотой медали Олимпиады в Лондоне.
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