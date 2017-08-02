Болт: Уже вижу заголовки газет «Усэйн Болт ушёл непобеждённым»

Соревнования пройдут с 4 по 13 августа. После чемпионата мира Болт завершит карьеру.

«Вы знаете, что если я выхожу на старт, то уверен в себе на 100%. Я готов к соревнованиям и с нетерпением жду их. Результат 9,95 в Монако подтвердил, что я на правильном пути. Я готов и уже вижу заголовки газет «Усэйн Болт ушёл непобеждённым».

Без сомнений, я остаюсь самым быстрым спринтером мира, — цитирует Болта AFP.