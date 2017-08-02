Аккредитованные журналисты могут не скрывать принадлежность к РФ на ЧМ по легкой атлетике
ЛОНДОН, 2 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские журналисты, получившие аккредитацию на чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне, не обязаны скрывать свою национальную принадлежность во время соревнований в отличие от всех прочих российских официальных лиц. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в
пресс-службе IAAF.
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Российские легкоатлеты
«Российские журналисты могут находиться в одежде с символикой своей страны на трибуне для прессы, — сообщил представитель IAAF. — Они, пожалуй, единственные официальные лица, на которых сейчас вообще не распространяются никакие запреты. Но сейчас все понимают, какая ситуация сложилась вокруг отстранения ВФЛА, поэтому я бы рекомендовал россиянам приходить на
Полностью выполнить обозначенные выше рекомендации IAAF ни одному российскому журналисту не удастся по причине того, что на бейдже написано название страны и изображен национальный флаг.
Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.
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