Аккредитованные журналисты могут не скрывать принадлежность к РФ на ЧМ по легкой атлетике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российские легкоатлеты из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), могут выступать на ЧМ-2017 только в нейтральном статусе. IAAF незадолго до начала соревнований разработала специальный кодекс поведения нейтральных спортсменов и их представителей на этих соревнованиях. Согласно этому документу, спортсменам и сопровождающим их лицам во время чемпионата запрещено демонстрировать национальные цвета, флаг, название своей страны на любом языке, герб страны или любой другой национальный символ, нарушители этих требований понесут наказание. Из представителей ВФЛА на чемпионате мира по решению IAAF может присутствовать только начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, которая представляет интересы всех российских спортсменов на главном старте года.

«Российские журналисты могут находиться в одежде с символикой своей страны на трибуне для прессы, — сообщил представитель IAAF. — Они, пожалуй, единственные официальные лица, на которых сейчас вообще не распространяются никакие запреты. Но сейчас все понимают, какая ситуация сложилась вокруг отстранения ВФЛА, поэтому я бы рекомендовал россиянам приходить на пресс-конференции и в микст-зону, не имея на себе знаков и символов, свидетельствующих о принадлежности к России, во избежание каких-либо провокаций».

Полностью выполнить обозначенные выше рекомендации IAAF ни одному российскому журналисту не удастся по причине того, что на бейдже написано название страны и изображен национальный флаг.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.