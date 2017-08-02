Более 800 человек из 23 стран примут участие в забеге вокруг Эльбруса в Кабардино-Балкарии

«На международные соревнования по трейлраннингу (дисциплина легкой атлетики, подразумевающая бег по природному рельефу, включает в себя элементы кросса и горного бега, в России развивается под эгидой Российской ассоциации трейлраннинга — прим. ТАСС) Elbrus World Race заявились 814 человек. Соревнования состоятся 3—5 августа в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика, подножье Эльбруса — прим. ТАСС)», — сказал Кузьмин.

По его словам, на соревнования приехали спортсмены из 23 стран, в том числе из США, Италии, Испании, Африки, Китая, Франции, Германии, Португалии, Швейцарии, Польши, ЮАР, Белоруссии, Ирландии.

«У нас есть звезды мирового уровня. Это, в первую очередь, россияне Екатерина и Дмитрий Митяевы. Дмитрий лидирует в Мировой серии скайраннинга (скоростное восхождение на гору — прим. ТАСС). Приехал легендарный француз Себастьян Шенье — мировая звезда, он принадлежит к тем людям, которые формировали облик мирового трейлраннинга», — уточнил собеседник агентства.

Тяжелые испытания и незабываемые впечатления

Туристический маршрут вокруг Эльбруса был популярен еще в советское время. Он включает четыре перевала с набором высоты до пяти тысяч метров. Туристы проходили его за 7−10 дней. Участники нынешних соревнований преодолевают сложный путь в горах, протяженностью в 112 км менее чем за сутки, рекорд прохождения принадлежит россиянам Якову Френклаху и Константину Иванову (18 часов 27 минут 27 секунд).

Участников забега ждут четыре перевала: Азау, Балкбаши, Северный Каракайский, Кыртыкауш. Самый высокий перевал — 3,7 тыс. метров.

«Есть классика, золотое кольцо вокруг Эльбруса. Маршрут от Верхнего Баксана идет через перевалы по долине Кыртык, выходит на север Эльбруса к источникам Джылы-Суу — поляна Эмануэля — Балык баши — затем уход на перевал Кольцевой… Нашим участникам предстоит пройти этот золотой маршрут, только немного удлиненный», — отметил Кузьмин.

На длинной дистанции спортсмены ориентируются при помощи спутниковых навигаторов и карт. Организаторы отказались от маркировки маршрута, потому что на больших высотах погодные условия меняются быстро и установленные на трассе вешки могут исчезнуть, а участники соревнований — заблудиться, рассчитывая на них. Остальные четыре дистанции промаркированы. Подготовлено два лагеря, куда бегуны уже отправили свои заброски (еда, одежда, прочие принадлежности).

«Гонка полуавтономная. Бегут атлеты исключительно командами от 2 до 4 человек в целях обеспечения безопасности», — добавил Кузьмин. Первый раз соревнования провели в 2012 году в тестовом режиме. Тогда дистанцию прошли семь человек, среди которых были американка и немец.

О дистанциях

На выбор у спортсменов будет пять дистанций, которые принесут им квалификационные очки. Самая длинная — Elbrus Mountain Race, забег вокруг Эльбруса, протяженностью 112 км, с набором высоты 5,070 тыс. метров. Длина трассы Elbrus Mountain Ultra составляет 59 км, набор высоты 4,010 тыс. метров, 46-километровая трасса Elbrus Mountain предполагает набор высоты до 3,060 тыс. метров. На четвертой трассе — Elbrus Trail спортсменов ждет путь в 34 км с набором высоты чуть более 2 тыс. метров, самой короткой дистанцией станет Elbrus11, длина трассы 11 км, набор высоты 1,84 тыс. метров.

Trail running буквально переводится как бег по тропе (trail — тропа). Организаторы соревнований выбирают достаточно сложный рельеф. Хороший трейл подразумевает набор высоты в несколько километров, броды, преодоление других естественных препятствий. Соревнования по трейлраннингу могут проводиться и в горах, и в пустынях, и в лесу.