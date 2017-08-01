Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что хотел бы завершить карьеру непобежденным

Ранее стало известно, что обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Болт выступит на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, только на дистанциях 100 метров и в эстафете 4×100 метров. Ямаец является трехкратным чемпионом мира в беге на 100 метров и четырехкратным — в эстафете 4×100 м. Болт, которому 21 августа исполнится 31 год, также заявлял, что закончит карьеру после чемпионата мира.

«Я здесь, так как уверен в себе на 100%. Я готов соревноваться и с нетерпением жду этого момента. Мой забег на 100-метровке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако показал, что я нахожусь на правильном пути. Я готов и уже вижу заголовки газет «Усэйн Болт ушел непобежденным на крупном турнире, он был неудержим», — цитирует Болта агентство Франс Пресс.

«Каждый год я нахожу для себя мотивацию, я люблю соревнования и хочу, чтобы люди бегали быстрее, чтобы подстегивать меня. Я вполне могу сказать, что я легенда, потому что я ей и являюсь. У меня нет слов, чтобы объяснить все, что я сделал за эти годы, и я очень горжусь собой», — добавил он.