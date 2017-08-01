ANA вместо RUS. У легкоатлетов из России отобрали гимн, флаг и герб

Пусть страна происхождения спортсмена в регламенте не упоминается ни разу, а статус «нейтральный» представлен максимально общо, мало кто сомневается, для кого написан этот документ. Кажется, ИААФ сделала все возможное, чтобы на турнире не было ни единого упоминания о России.

НЕ ЗАБЫТЬ СОГЛАСОВАТЬ ОДЕЖДУ

После того как будущий участник чемпионата мира получил допуск на себя и удостоверился, что его получил сопровождающий, после того, как оба обзавелись британской визой (что тоже дело непростое), казалось бы, пора сосредоточиться на тренировках и подготовке. Нет, не правильно. Нужно согласовать с ИААФ свой внешний вид. Пункт 1.8. гласит: «Нейтральные атлеты могут принимать участие в соревнованиях в любой нейтральной форме на свое усмотрение, соответствующей правилам ИААФ. Она не должна содержать цветов, узоров или еще каким-либо образом ассоциироваться с командной формой спортсмена и/или флагом отстраненной федерации. Все нейтральные атлеты должны принести свою форму в центр аккредитации для инспекции и должны в любой момент выполнить любое указание или решение ИААФ в отношении формы». Также согласно пункту 5.1 спортсмен не имеет право размещать на своей форме рекламу спонсоров федерации. В противном случае к спортсмену могут быть применены санкции вплоть до дисквалификации.

ГИМН ИААФ ВМЕСТО РОССИЙСКОГО

В параде атлетов на церемонии открытия нейтральные спортсмены выйдут с табличкой «Neutral Athletes» или «ANA». Согласно регламенту, это остается на усмотрение оргкомитета чемпионата мира. В его же юрисдикции флаг, с которым пойдут спортсмены на церемонии. Также по правилам в случае победы нейтрального спортсмена он на общих основаниях принимает участие в церемонии награждения, но вместо гимна страны будет звучать гимн ИААФ. Петь свой гимн, даже, а капелла, нельзя.

БЕЗ БЕЛОГО, СИНЕГО И КРАСНОГО

С формой, флагом и гимном все более или менее очевидно. Как бы ни было нам обидно, но лучше иметь нейтральное представительство на чемпионате мира, чем никакого вовсе. Но в ИААФ пошли дальше и придумали дополнительные правила. Название страны, герб и цвета флага не должны фигурировать ни на теле спортсмена, включая цвет волос, стрижку (прическу), татуировки, цвет кожи. То есть, если спортсмен когда-то сделал себе тату с надписью «Россия» или вообще любой надписью на русском языке (без придирок в отношении надписей на кириллице не обойдется), то ему придется ее как-то прятать.

Не забыли в международной федерации и про находчивость Дарьи Клишиной, которая во время выступления на чемпионате Европы все в том же нейтральном статусе, перевязала волосы резинкой цветов российского флага. Теперь соответствующих цветов и упоминаний о стране не должно быть на любых аксессуарах (резинках и повязках для волос, украшениях, сумках и чемоданах и даже медицинских тейпах). Словом, предусмотрено все, чтобы атлет никаким образом не смог продемонстрировать свою национальную принадлежность. В противном случае к спортсмену могут быть применены санкции вплоть до дисквалификации.

ИНСТИТУТ БЛАГОРОДСТВА

Все ограничения распространяются не только на соревновательные объекты, но и на всю инфраструктуру турнира. То есть российский гимн проигрывать нельзя ни в пресс-центре стадиона, ни в отеле, ни на тренировочной площадке. С российским флагом в окрестностях тоже лучше не появляться. Выступать на пресс-конференциях спортсмен и его сопровождающий могут только от себя лично, а не от страны. В противном случае — что? Правильно, санкции вплоть до дисквалификации.

Дополнительно в правилах ИААФ прописано, что спортсмен и его сопровождающий должны с уважением относиться к ИААФ, оргкомитету, официальным лицам турнира и другим спортсмена. А также демонстрировать «высокие стандарты поведения». Вообще эти пункты прописаны в основном регламенте турнира, на который правила для нейтральных атлетов то и дело ссылаются. Но этот пункт решили прописать отдельно. Видимо, чтобы запомнился.