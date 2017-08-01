Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы июля

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В июле Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,06 м) одержала победу на этапе на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне. Также она побеждала на Мемориале Знаменских, этапах «Бриллиантовой лиги» в Лондоне и Монако, в Кубке и чемпионате России, а также на турнире в Италии.

Также на звание лучшей легкоатлетки прошедшего месяца претендуют хорватская метательница копья Сара Колак, ее соотечественница метательница диска Сандра Перкович, польская метательница молота Анита Влодарчик и украинка Алина Шух, выступающая в многоборье.

Голосование проводится на официальных страницах Европейской ассоциации легкой атлетики в Twitter и Facebook и продлится до пятницы.