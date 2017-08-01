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1 августа 2017, 16:06 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

EAA во второй раз подряд номинировала Ласицкене на звание лучшей спортсменки месяца

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) номинировала действующую чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене на звание лучшей спортсменки июля, сообщается на официальном сайте организации.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) <span class=error>номинировала</span> действующую чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене на звание лучшей спортсменки июля сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Ласицкене 6 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне показала лучший результат сезона в мире — 2,06 метра. На звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе помимо россиянки претендуют также хорватская копьеметательница Сара Колак, хорватская метательница диска Сандра Перкович, польская метательница молота Анита Влодарчик и украинская многоборка Алина Шух.

Голосование продлится до 4 августа на официальных страницах EAA в социальных сетях Facebook и Twitter.

Ранее Ласицкине также была номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне, но в итоге победу в голосовании одержала греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди.
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