EAA во второй раз подряд номинировала Ласицкене на звание лучшей спортсменки месяца

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Ласицкене 6 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне показала лучший результат сезона в мире — 2,06 метра. На звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе помимо россиянки претендуют также хорватская копьеметательница Сара Колак, хорватская метательница диска Сандра Перкович, польская метательница молота Анита Влодарчик и украинская многоборка Алина Шух.

Голосование продлится до 4 августа на официальных страницах EAA в социальных сетях Facebook и Twitter.

Ранее Ласицкине также была номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне, но в итоге победу в голосовании одержала греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди.

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