Паркин: ВФЛА не питает иллюзий, что вопрос восстановления в IAAF решится быстро

Рабочая группа IAAF в понедельник рекомендовала конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пока все условия по восстановлению членства ВФЛА не будут выполнены. Конгресс IAAF пройдет 2 и 3 августа в Лондоне.

«ВФЛА не питает иллюзий, что сейчас все решится, и нас восстановят, потому что работы действительно много. Кризис, который имел место, он не на поверхности, он внутри нас, он внутри спортсменов, бегающих от допинг-офицеров, не сдающих медали, внутри тренеров, продолжающих работу, несмотря на отстранение. Все это — в сознании, должно пройти время, чтобы это изменить. Не все так легко и просто», — сказал Паркин по телефону.

По словам Паркина, ВФЛА «понятна текущая ситуация». «Пока не будет восстановлено РУСАДА, пока не будет закончено расследование, у нас будут оставаться невыполненные критерии, и соответственно ВФЛА не будет восстановлена. Но эти моменты меньше всего зависят от ВФЛА и IAAF, потому что РУСАДА должно восстановить WADA, а расследование проводят правоохранительные органы Франции и России, а мы лишь оказываем содействие», — отметил собеседник агентства.

«Однако эти моменты, очень субъективные моменты, нам ставят в недоработки. Самое же главное, что у нас идет тестирование, оно продолжается. И сегодня допинговая ситуация в России значительно сокращена по сравнению с тем, что было в прошлые годы. Понятно, что есть вопросы, которые не решены, но их надо решать совместно с мировым сообществом, а не в переписке с рабочей группой. Гораздо эффективнее этой бюрократической переписки было бы, если бы наши спортсмены, специалисты, судьи, не были бы исключены из мирового сообщества. Сейчас в нашем текущем отчете 160 пунктов, по которым мы дискутируем с рабочей группой, и на каждый пункт мы представляем документы, аргументацию. Вы понимаете, в какую большую бюрократическую машину мы ввязались», — продолжил функционер.