Паркин: ВФЛА не питает иллюзий, что вопрос восстановления в IAAF решится быстро
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не питает иллюзий, что вопрос восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет решен быстро, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
Рабочая группа IAAF в понедельник рекомендовала конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пока все условия по восстановлению членства ВФЛА не будут выполнены. Конгресс IAAF пройдет 2 и 3 августа в Лондоне.
«ВФЛА не питает иллюзий, что сейчас все решится, и нас восстановят, потому что работы действительно много. Кризис, который имел место, он не на поверхности, он внутри нас, он внутри спортсменов, бегающих от
По словам Паркина, ВФЛА «понятна текущая ситуация». «Пока не будет восстановлено РУСАДА, пока не будет закончено расследование, у нас будут оставаться невыполненные критерии, и соответственно ВФЛА не будет восстановлена. Но эти моменты меньше всего зависят от ВФЛА и IAAF, потому что РУСАДА должно восстановить WADA, а расследование проводят правоохранительные органы Франции и России, а мы лишь оказываем содействие», — отметил собеседник агентства.
«Однако эти моменты, очень субъективные моменты, нам ставят в недоработки. Самое же главное, что у нас идет тестирование, оно продолжается. И сегодня допинговая ситуация в России значительно сокращена по сравнению с тем, что было в прошлые годы. Понятно, что есть вопросы, которые не решены, но их надо решать совместно с мировым сообществом, а не в переписке с рабочей группой. Гораздо эффективнее этой бюрократической переписки было бы, если бы наши спортсмены, специалисты, судьи, не были бы исключены из мирового сообщества. Сейчас в нашем текущем отчете 160 пунктов, по которым мы дискутируем с рабочей группой, и на каждый пункт мы представляем документы, аргументацию. Вы понимаете, в какую большую бюрократическую машину мы ввязались», — продолжил функционер.
Конгресс IAAF пройдет 2 и 3 августа в Лондоне. «Сейчас президент ВФЛА Шляхтин летит в Лондон, где он будет убеждать, будет общаться с делегатами конгресса IAAF. Он будет докладывать о том, что нами сделано за 20 месяцев, доложит про моменты, которые не вошли в отчет. Будем надеяться, что конгресс выслушает, и будет
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