Военнослужащие РК завоевали «бронзу» в многоборье в Кыргызстане
По итогам общекомандного зачета в многоборье
военно-спортивного комплекса казахстанские военнослужащие стали обладателями третьего места. Первое место — у Кыргызской Республики, второе место — у сборной Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
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«В городе Балыкчи в Кыргызстане завершился очередной соревновательный день. Военнослужащие из шести стран боролись за медали в многоборье
Бронзовую медаль в личном зачете в беге на 3 километра команде принес сержант Александр Сысоев. В беге на 100 метров бронзовым призером стал рядовой Артур Бальзам, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее казахстанские военнослужащие завоевали первые общекомандные места в армейском рукопашном бою и командирских стартах, а также второе командное место в гиревом спорте.
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