Военнослужащие РК завоевали «бронзу» в многоборье в Кыргызстане

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«В городе Балыкчи в Кыргызстане завершился очередной соревновательный день. Военнослужащие из шести стран боролись за медали в многоборье военно-спортивного комплекса, которое включало в себя четыре дисциплины: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, преодоление полосы препятствий, а также бег по пересечённой местности на 3 километра.

Бронзовую медаль в личном зачете в беге на 3 километра команде принес сержант Александр Сысоев. В беге на 100 метров бронзовым призером стал рядовой Артур Бальзам, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее казахстанские военнослужащие завоевали первые общекомандные места в армейском рукопашном бою и командирских стартах, а также второе командное место в гиревом спорте.