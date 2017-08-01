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1 августа 2017, 11:13 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Военнослужащие РК завоевали «бронзу» в многоборье в Кыргызстане

По итогам общекомандного зачета в многоборье военно-спортивного комплекса казахстанские военнослужащие стали обладателями третьего места. Первое место — у Кыргызской Республики, второе место — у сборной Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

По итогам общекомандного зачета в многоборье <nobr>военно-спортивного</nobr> комплекса казахстанские военнослужащие стали обладателями третьего места. Первое место — у <span class=error>Кыргызской</span> Республики второе место — у сборной Республики <span class=error>Беларусь</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Министерства обороны РК. Увеличить
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«В городе Балыкчи в Кыргызстане завершился очередной соревновательный день. Военнослужащие из шести стран боролись за медали в многоборье военно-спортивного комплекса, которое включало в себя четыре дисциплины: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, преодоление полосы препятствий, а также бег по пересечённой местности на 3 километра.

Бронзовую медаль в личном зачете в беге на 3 километра команде принес сержант Александр Сысоев. В беге на 100 метров бронзовым призером стал рядовой Артур Бальзам, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее казахстанские военнослужащие завоевали первые общекомандные места в армейском рукопашном бою и командирских стартах, а также второе командное место в гиревом спорте.

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