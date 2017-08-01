Ужас без конца. ИААФ снова не хочет восстанавливать Россию
Отстранение ВФЛА продлено на неопределенный срок.
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Накануне старта чемпионата мира в Лондоне рабочая группа международной федерации (ИААФ) опубликовала очередной отчет, согласно которому отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлено на неопределенный срок.
Рабочая группа ИААФ во главе с норвежцем Руне Андерсеном напряженно трудится вот уже полтора года — с ноября 2015-го. С тех пор наши дела не сдвинулись ни на миллиметр: ВФЛА
Отчет Рабочей группы пока носит характер рекомендации и должен быть еще утвержден Конгрессом ИААФ, который пройдет в Лондоне
ШЕСТЬ КРИТЕРИЕВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.
Критерий: Все невыполненные критерии должны быть выполнены, и текущие процессы — такие как сотрудничество с французскими властями по уголовному делу против бывшего руководства ИААФ — должны продолжаться.
Положение дел: Большинство критериев, включая сотрудничество с французскими властями, выполняются. Но часть все еще остаются невыполненными, в частности:
— не вынесено решение по маленькому количеству дисциплинарных дел;.
— с некоторыми спортсменами и двумя тренерами, упоминаемыми в отчете Макларена или отбывающими дисквалификацию, не проведено интервью;.
— ВФЛА никак не ответила на информацию о том, что дисквалифицированные тренеры Казарин и Чегин продолжают работать;.
— ВФЛА не сумела доказать Рабочей группе, что ей удалось сформировать мощную антидопинговую культуру и открытую среду, способствующую развитию информаторства;.
— не предоставлена информация, как будут модифицированы трудовые соглашения с тренерами, с тем чтобы убрать у них мотивацию применять допинг.
Критерий: Тестирование российских атлетов со стороны любых организаций должно происходить без накладок или затруднений.
Положение дел: Начиная с апреля, тестирование происходит без затруднений, как по линии Британского антидопингового агентства UKAD, так и РУСАДА.
В настоящий момент, всего одна российская легкоатлетка, входящая в пул тестирования, постоянно живет в закрытом городе, где ухаживает за своими пожилыми родителями. ВФЛА специально арендовала для нее квартиру рядом с городом, куда могли бы приезжать
Критерий: ВФЛА должна предоставить письменный отчет о том, почему она оказалась неспособна реализовать временное отстранение, наложенное на российских тренеров, и как она собирается справляться с этой проблемой в будущем.
Положение дел: Отчет пока не был предоставлен, но работа ведется.
Критерий: Должен быть предоставлен официальный ответ на доклад Макларена, особенно в той его части, где идет речь об участии в допинговых схемах чиновников из Министерства спорта, Центра спортивной подготовки и ФСБ.
Положение дел: 13 июня министр спорта Павел Колобков присутствовал на встрече Рабочей группы с ВФЛА. Министр обещал, что российские власти предоставят ответ на доклад Макларена в течение нескольких ближайших недель. Рабочая группа ожидает этого ответа.
Критерий: ВФЛА должна обеспечить поддержку движению за чистый спорт во главе с Андреем Дмитриевым. Чиновники и руководители ВФЛА должны открыто высказаться в его поддержку, а также обеспечить необходимую финансовую и практическую помощь.
Положение дел:
— ВФЛА опубликовала официальное письмо в поддержку движения, провела несколько встреч с его руководителями, организовала поддержку со стороны Министерства спорта и Олимпийского комитета России;.
— руководитель движения Михаил Виноградов на встрече с Рабочей группой подтвердил, что антидопинговая культура внутри страны постепенно формируется, и спортсмены начинают верить, что высоких результатов можно добиваться без применения запрещенных средств и методов;.
— ВФЛА запустило рекламную кампанию в СМИ и соцсетях во главе с Юрием Борзаковским, пропагандирующую чистый спорт. Рабочая группа предложила также привлечь к этой кампании Елену Исинбаеву;.
— президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин высказал готовность помочь информатору Андрею Дмитриеву, если он вернется в Россию, в частности в решении его проблем с военкоматом и в поиске места работы, которая позволит ему продолжать тренироваться.
Критерий: ВАДА должно подтвердить полное соответствие РУСАДА Кодексу и восстановить его в правах как полноценное национальное антидопинговое агентство.
Положение дел: РУСАДА возобновило тестирование и планирование тестирования под руководством UKAD и экспертов ВАДА. Насколько понимают члены Рабочей группы, если аудит РУСАДА не выявит проблем и все остальные критерии (включая ответ на выводы Макларена) будут выполнены, Совет учредителей ВАДА может вернуться к вопросу о полном восстановлении РУСАДА в ноябре.
Вывод: Рабочая группа считает, что хотя прогресс в выполнении некоторых условий был достигнут, часть критериев остаются невыполненными. Поэтому Рабочая группа единогласно приняла решение рекомендовать Конгрессу ИААФ продлить отстранение ВФЛА до полного выполнения всех критериев. Рабочая группа с удовольствием продлит свой мандат и будет мониторить усилия ВФЛА, с тем чтобы критерии были выполнены как только возможно скоро.
ПОЧЕМУ КРИТЕРИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ.
Как известно, бесконечно можно смотреть на две вещи: как горит огонь и как другие работают. Руне Андерсен, похоже, сумел их совместить: в российской легкой атлетике полыхает пожар, руководители ВФЛА тщетно пытаются его потушить, а Рабочая группа — наблюдает.
Список выполненных с российской стороны критериев, на самом деле, потрясает воображение. Нужно нарушить или скорректировать национальное законодательство? Без проблем: иностранные
Права человека? Нет, не слышали: спортсменке снимают квартиру за пределами города, где она ухаживает за
Здравый смысл, а что это? Президент национальной федерации и региональный министр спорта (!) обязуется помочь бегающему от присяги Дмитриеву, только за его достижения на ниве информаторства.
Несмотря на все эти фундаментальные достижения, в невыполненном
Ждать же, что Россия доклад Макларена признает, особенно в отношении участия в допинговых схемах чиновников, можно бесконечно. Раз уж не признали даже под угрозой полного пропуска Олимпийских игр в Рио — значит, не признаем никогда. И группа во главе с Руне Андерсеном будет пожизненно обеспечена работой, а наша легкая атлетика продолжит тихо угасать в забытьи и нейтральности…
Наталья МАРЬЯНЧИК.
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