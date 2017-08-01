Ужас без конца. ИААФ снова не хочет восстанавливать Россию

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Накануне старта чемпионата мира в Лондоне рабочая группа международной федерации (ИААФ) опубликовала очередной отчет, согласно которому отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлено на неопределенный срок.

Рабочая группа ИААФ во главе с норвежцем Руне Андерсеном напряженно трудится вот уже полтора года — с ноября 2015-го. С тех пор наши дела не сдвинулись ни на миллиметр: ВФЛА по-прежнему пребывает в отстранении, а наши легкоатлеты не участвуют в международных соревнованиях под собственным флагом. Единственное, что можно назвать прогрессом — это разрешение от ИААФ выступать в нейтральном статусе, но комиссия Андерсена не имеет к этому никакого отношения.

Отчет Рабочей группы пока носит характер рекомендации и должен быть еще утвержден Конгрессом ИААФ, который пройдет в Лондоне 2—3 августа . Но нет никакой надежды, что Конгресс может не согласиться с Андерсеном и компанией. В принципе, оснований думать, что прямо накануне старта чемпионата мира эти уважаемые господа решат восстановить нашу федерацию, не было изначально. Иначе к чему тогда были все эти препирательства по поводу «нейтралов» и подробнейший регламент их участия? Но отчет рабочей группы все равно удивил. Согласно этому документу, отстранение ВФЛА может затянуться сколь угодно долго. Во всяком случае, есть основание полагать, что выполнение некоторых критериев займет у нас десятилетия, если вообще произойдет. Судите сами — вот перевод основных моментов отчета.

ШЕСТЬ КРИТЕРИЕВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.

Критерий: Все невыполненные критерии должны быть выполнены, и текущие процессы — такие как сотрудничество с французскими властями по уголовному делу против бывшего руководства ИААФ — должны продолжаться.

Положение дел: Большинство критериев, включая сотрудничество с французскими властями, выполняются. Но часть все еще остаются невыполненными, в частности:

— не вынесено решение по маленькому количеству дисциплинарных дел;.

— с некоторыми спортсменами и двумя тренерами, упоминаемыми в отчете Макларена или отбывающими дисквалификацию, не проведено интервью;.

— ВФЛА никак не ответила на информацию о том, что дисквалифицированные тренеры Казарин и Чегин продолжают работать;.

— ВФЛА не сумела доказать Рабочей группе, что ей удалось сформировать мощную антидопинговую культуру и открытую среду, способствующую развитию информаторства;.

— не предоставлена информация, как будут модифицированы трудовые соглашения с тренерами, с тем чтобы убрать у них мотивацию применять допинг.

Критерий: Тестирование российских атлетов со стороны любых организаций должно происходить без накладок или затруднений.

Положение дел: Начиная с апреля, тестирование происходит без затруднений, как по линии Британского антидопингового агентства UKAD, так и РУСАДА. Допинг-офицеры получили доступ в ряд закрытых городов. Российские власти согласились с тем, что если спортсмен указывает в информации о местонахождении закрытый город, куда нет доступа, то это приравнивается к неверному предоставлению информации и спортсмен получает флажок. За три флажка в течение года следует дисквалификация.

В настоящий момент, всего одна российская легкоатлетка, входящая в пул тестирования, постоянно живет в закрытом городе, где ухаживает за своими пожилыми родителями. ВФЛА специально арендовала для нее квартиру рядом с городом, куда могли бы приезжать допинг-офицеры.

Критерий: ВФЛА должна предоставить письменный отчет о том, почему она оказалась неспособна реализовать временное отстранение, наложенное на российских тренеров, и как она собирается справляться с этой проблемой в будущем.

Положение дел: Отчет пока не был предоставлен, но работа ведется.

Критерий: Должен быть предоставлен официальный ответ на доклад Макларена, особенно в той его части, где идет речь об участии в допинговых схемах чиновников из Министерства спорта, Центра спортивной подготовки и ФСБ.

Положение дел: 13 июня министр спорта Павел Колобков присутствовал на встрече Рабочей группы с ВФЛА. Министр обещал, что российские власти предоставят ответ на доклад Макларена в течение нескольких ближайших недель. Рабочая группа ожидает этого ответа.

Критерий: ВФЛА должна обеспечить поддержку движению за чистый спорт во главе с Андреем Дмитриевым. Чиновники и руководители ВФЛА должны открыто высказаться в его поддержку, а также обеспечить необходимую финансовую и практическую помощь.

Положение дел:

— ВФЛА опубликовала официальное письмо в поддержку движения, провела несколько встреч с его руководителями, организовала поддержку со стороны Министерства спорта и Олимпийского комитета России;.

— руководитель движения Михаил Виноградов на встрече с Рабочей группой подтвердил, что антидопинговая культура внутри страны постепенно формируется, и спортсмены начинают верить, что высоких результатов можно добиваться без применения запрещенных средств и методов;.

— ВФЛА запустило рекламную кампанию в СМИ и соцсетях во главе с Юрием Борзаковским, пропагандирующую чистый спорт. Рабочая группа предложила также привлечь к этой кампании Елену Исинбаеву;.

— президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин высказал готовность помочь информатору Андрею Дмитриеву, если он вернется в Россию, в частности в решении его проблем с военкоматом и в поиске места работы, которая позволит ему продолжать тренироваться.

Критерий: ВАДА должно подтвердить полное соответствие РУСАДА Кодексу и восстановить его в правах как полноценное национальное антидопинговое агентство.

Положение дел: РУСАДА возобновило тестирование и планирование тестирования под руководством UKAD и экспертов ВАДА. Насколько понимают члены Рабочей группы, если аудит РУСАДА не выявит проблем и все остальные критерии (включая ответ на выводы Макларена) будут выполнены, Совет учредителей ВАДА может вернуться к вопросу о полном восстановлении РУСАДА в ноябре.

Вывод: Рабочая группа считает, что хотя прогресс в выполнении некоторых условий был достигнут, часть критериев остаются невыполненными. Поэтому Рабочая группа единогласно приняла решение рекомендовать Конгрессу ИААФ продлить отстранение ВФЛА до полного выполнения всех критериев. Рабочая группа с удовольствием продлит свой мандат и будет мониторить усилия ВФЛА, с тем чтобы критерии были выполнены как только возможно скоро.

ПОЧЕМУ КРИТЕРИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ.

Как известно, бесконечно можно смотреть на две вещи: как горит огонь и как другие работают. Руне Андерсен, похоже, сумел их совместить: в российской легкой атлетике полыхает пожар, руководители ВФЛА тщетно пытаются его потушить, а Рабочая группа — наблюдает.

Список выполненных с российской стороны критериев, на самом деле, потрясает воображение. Нужно нарушить или скорректировать национальное законодательство? Без проблем: иностранные допинг-офицеры уже получили доступ в наши закрытые по соображениям военной безопасности города.

Права человека? Нет, не слышали: спортсменке снимают квартиру за пределами города, где она ухаживает за стариками-родителями, чтобы у нее могли беспрепятственно брать пробы.

Здравый смысл, а что это? Президент национальной федерации и региональный министр спорта (!) обязуется помочь бегающему от присяги Дмитриеву, только за его достижения на ниве информаторства.

Несмотря на все эти фундаментальные достижения, в невыполненном по-прежнему остается довольно много. Помимо технических моментов (не взятые интервью, не отвеченные письма и прочее), ключевым здесь является требование ответить на доклад Макларена. Андерсен, конечно, дипломатично отмечает, что доклад можно «либо подтвердить, либо убедительно опровергнуть». Но сложно себе представить, чтобы Рабочая группа, получив резко негативный отзыв на доклад, взяла и согласилась: мол, действительно, а профессор-то ошибался.

Ждать же, что Россия доклад Макларена признает, особенно в отношении участия в допинговых схемах чиновников, можно бесконечно. Раз уж не признали даже под угрозой полного пропуска Олимпийских игр в Рио — значит, не признаем никогда. И группа во главе с Руне Андерсеном будет пожизненно обеспечена работой, а наша легкая атлетика продолжит тихо угасать в забытьи и нейтральности…

Наталья МАРЬЯНЧИК.